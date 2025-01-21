Перемирие в Газе

Договоренности о перемирии удалось достичь при посредничестве Катара, Египта и США спустя 15 месяцев после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Соглашение о прекращении огня и освобождении заложников вступило в силу 19 января.

Согласованное изначально время режима прекращения огня было отложено почти на три часа из-за отказа израильской стороны, не получившей по заключенной договоренности имен заложников, которых ХАМАС намеревался освободить.

В результате первые три израильские заложницы были освобождены 19 января и переданы представителям Красного Креста, которые доставили их в Израиль. Еще четыре заложницы будут освобождены через семь дней после начала перемирия.

Израиль со своей стороны 20 января выпустил на свободу 90 палестинских заключенных. Как пишет Euronews, cогласно списку, предоставленному Комиссией по делам заключенных Палестинской автономии, все освобожденные – женщины и несовершеннолетние.

Соглашение о прекращении огня и освобождении заложников включает в себя три этапа.

Как пишет ВВС, первый этап перемирия подразумевает, что в течение ближайших шести недель из израильских тюрем должны выпустить сотни палестинских заключенных в обмен на освобождение из плена 33 заложников-израильтян. Также израильские силы покинут наиболее густо­населенные районы сектора и отойдут к границам анклава.

В случае успешного выполнения условий первого этапа предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.

По информации Euronews, вторая фаза соглашения предусматривает шаги к окончательному прекращению боевых действий в Газе. Третья и заключительная фаза соглашения включает в себя восстановление Газы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал начало прекращения огня и освобождения заложников в Газе.

«Мы готовы поддержать реализацию этого соглашения и нарастить непрерывную доставку гуманитарной помощи палестинцам. Необходимо, чтобы прекращение огня устранило существенные политические препятствия и препятствия в сфере безопасности, которые стоят на пути доставки помощи», – заявил глава ООН на своей странице в сети X.

На фоне перемирия Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) сразу же приступила к осуществлению своих операций, и гуманитарные колонны вошли в Газу рано утром в прошлое воскресенье как со стороны Египта, так и Израиля. Как отмечается в сообщении Службы новостей ООН, прекращение огня позволит ВПП доставлять продовольствие в беспрецедент­ных объемах, чтобы предотвратить голод в разрушенном войной анклаве.

По информации главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Тома Флетчера, в общей сложности в Газу 19 января въехали более 600 грузовиков с помощью. Исполнительный директор ВПП Синди Маккейн подчеркнула, что цель ее агентства – отправлять в сектор не менее 150 грузовиков с продовольствием ежедневно.

«После 15 месяцев войны нам нужно, чтобы все пограничные переходы оставались открытыми и функционировали эффективно, результативно и надежно. И нам нужно, чтобы гуманитарные команды могли свободно и безопасно перемещаться по Газе и добираться до тех, кто нуждается в помощи», – сказала она.

Жители Палестины уже начали возвращаться в места своего прежнего проживания, однако многие районы Газы сильно разрушены, на восстановление уйдут годы и потребуются большие ресурсы. Как напоминает Euronews, в промежуточном совместном отчете, опубликованном в прошлом году, ЕС, ООН и Всемирный банк оценили стоимость восстановления важнейших объектов инфраструктуры Газы в 17,9 млрд евро.