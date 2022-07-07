Переодевались и носили парики: группу из 11 закладчиков наркотиков задержали в ВКО

11 закладчиков синтетических наркотиков задержали в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Восточно-Казахстанской области во взаимодействии с прокуратурой области и с участием специальных подразделений МВД провели комплекс специальных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических веществ.

В ходе мониторинга интернета были установлены сайты, причастные к распространению синтетических веществ. Правоохранители установили группу лиц из 11 человек, осуществлявших закладки синтетических наркотиков.

«Для сбора необходимой доказательной базы и задержания подозреваемых понадобилось несколько недель. Все это время оперативники работали практически без отдыха, в круглосуточном режиме», – отметил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.

Сами же подозреваемые тщательно конспирировались, полагая, что их преступная деятельность останется незамеченной. Для этого они постоянно меняли свою одежду и даже использовали парики. Каждый из подозреваемых задерживался по отдельности, так чтобы информация об этом не дошла до остальных участников преступной цепи.

У задержанных изъято более 220 разовых доз синтетических наркотиков и 80 так называемых таблеток «Экстази».

На сегодня практически все указанные лица с санкции суда арестованы, их действия квалифицируются по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.