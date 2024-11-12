Перевод времени не повлиял на энергопотребление в Казахстане

Энергетика
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Как известно, потребление электроэнергии в стране напрямую связано с суточным ритмом жизни населения. Пиковые нагрузки приходятся на утренние и вечерние часы, когда возрастает потребление ввиду активизации процессов жизнедеятельности.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее проведенный перевод времени на один час назад не вызвал никаких сбоев в работе энергосистемы или ограничений для потребителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Пиковые нагрузки остались на прежнем уровне, единственное изменение заключалось в более раннем наступлении вечернего пика потребления. Однако, это увеличение было компенсировано снижением потребления в утренние часы.

Анализ данных за январь-сентябрь 2023 и 2024 годов показывает стабильный рост потребления электроэнергии на уровне 4%. Данный рост обусловлен естественным увеличением потребления населения и экономики страны в целом, а не изменениями в часовых поясах.

К примеру, потребление в Западной Зоне ЕЭС выросло на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, где перевод административного времени на один час назад не осуществлялся.

Вместе с тем импорт электрической энергии из соседних стран увеличился после ввода механизма Единого закупщика электрической энергии, так как появилась возможность организации плановых перетоков электроэнергии из сопредельных стран с целью покрытия дефицита в пиковые часы и позволила провести капитальный ремонт всех крупных электростанций страны в соответствии с запланированными периодами ремонтных работ.

#Казахстан #энергетика #электроэнергия #перевод

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