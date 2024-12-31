Персонал Главного военного клинического госпиталя и пациентов поздравили с Новым годом

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Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК полковник юстиции Тлеухан Басхожаев проведал солдат срочной службы, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале в Астане

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Встретивший полковника юстиции Тлеухана Басхожаева начальник Главного военного клинического госпиталя полковник медицинской службы Арман Искендиров проинформировал его о контингенте лечащихся.

Тлеухан Басхожаев навестил солдат срочной службы в неврологическом и кардиоревматологическом отделениях и вручил им новогодние подарки от имени министра обороны.

Солдаты срочной службы поделились с гостем своими планами. Кто-то после армии желает трудоустроиться по специальности, другие – поступить на учебу по гранту.

Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы поручил руководству госпиталя дать солдатам возможность пообщаться в канун Нового года с родными.

Полковник юстиции Тлеухан Басхожаев также поздравил с праздником служащих и военнослужащих госпиталя, заступивших на дежурство в праздничный день.

Добавим, что в ведущей в системе военно-медицинской службы оборонного ведомства клинике ежегодно стационарное лечение проходит несколько тысяч пациентов, им оказывается специализированная медицинская помощь от базовых медицинских услуг до сложнейших операций. Пациенты госпиталя – кадеты, курсанты, солдаты срочной службы, офицерский состав, военнослужащие по контракту и члены их семей.

#поздравление #МО #госпиталь #НовыйГод

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