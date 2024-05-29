Первая агропродовольственная миссия Евросоюза прибыла в Казахстан

Основная цель – укрепление аграрного сектора Казахстана с использованием передовых европейских технологий
Первая агропродовольственная миссия Евросоюза прибыла с рабочим визитом в Казахстан. Представители местных производителей и рабочих групп ЕС провели встречу в Алматы, где обсудили конкретные направления сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».
По словам европейского комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, Казахстан - ключевой партнёр ЕС в Центральной Азии для европейских производителей продуктов питания. Республика является важным направлением сельскохозяйственного экспорта ЕС: в 2023 году его объём составил 702 миллиона евро. Экспортируются пшеница, семена льна, рапса и переработанное зерно.
Участники встречи отметили, что мероприятие будет способствовать развитию агропродовольственной торговли благодаря укреплению связей между европейским и казахстанским бизнесом.
«Основная цель – укрепление аграрного сектора Казахстана с использованием передовых европейских технологий. Кроме того, мы стремимся расширить внутренний рынок Казахстана, поскольку он обладает значительным потенциалом. Также мы хотим улучшить отношения между странами Европейского союза и Казахстаном», - прокомментировал комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.