Первая агропродовольственная миссия Евросоюза прибыла в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первая агропродовольственная миссия Евросоюза прибыла с рабочим визитом в Казахстан. Представители местных производителей и рабочих групп ЕС провели встречу в Алматы, где обсудили конкретные направления сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

По словам европейского комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, Казахстан - ключевой партнёр ЕС в Центральной Азии для европейских производителей продуктов питания. Республика является важным направлением сельскохозяйственного экспорта ЕС: в 2023 году его объём составил 702 миллиона евро. Экспортируются пшеница, семена льна, рапса и переработанное зерно.

Участники встречи отметили, что мероприятие будет способствовать развитию агропродовольственной торговли благодаря укреплению связей между европейским и казахстанским бизнесом.