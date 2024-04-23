Первая балетная школа страны отпраздновала юбилей

Корифеи танца

Училище им. Александра Селезнева – первая балетная школа Казахстана – отметила 90-летие, пригласив по этому случаю не только известных выпускников и педагогов, но и коллег из-за рубежа. Селезневка, как часто по давней традиции упрощают название альма-матер в мире искусства, – давно известный и признанный международный бренд.

Десятки лет первое в стране профессиональное учебное заведение в области танца оставалось еще и единственным, где получали базовое образование артисты балета и танцевальных ансамблей. С 1934 года оно служит кузницей кадров для трупп ведущих творческих коллективов страны: Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, Государственного академического театра танца под руководством Булата Аюханова, государственных теат­ров Astana Ballet и «Астана Опера», ансамблей народного танца «Салтанат», «Алтынай», «Наз», «Гульдер».

В истории училища – имена плеяды воспитанников, которые составили славу национального искусства Казахстана. Народных артистов в их числе более 10 человек, заслуженных артистов – не меньше 50, многие удостоены званий «Заслуженный деятель Казахстана», «Отличник образования», «Заслуженный работник культуры РК». Установить точное количество лауреатов всевозможных международных конкурсов и фестивалей сложнее, но доподлинно известно: побед в престижных профессио­нальных турнирах добивались казахстанские танцоры разных поколений.

– Могу добавить, что наши выпускники работают по всему миру, – замечает и. о. директора АХУ Мурат Тукеев. – Всегда их было много в США, большинство уже завершили карье­ру и преподают или ушли в другую творческую отрасль. Сообщество наших воспитанников обосновалось в Европе, они имеют свои школы, студии и продолжают танцевать в известных театрах. Думаю, это хорошая оценка качества работы училища.

«Өрлеу» – только вверх

Среди основателей Алматинского хореографического училища Александра Селезнева всегда называют первым. И это справедливо. Человек с незаурядной судьбой, он как будто случайно вошел в мир высокого искусства, но верно служил ему всю жизнь. Почти четверть века Селезнев оставался бессменным художественным руководителем АХУ, когда закладывались национальные традиции классического танца и открывалась дорога выдающимся танцовщикам своего времени.

Рядом с корифеем стояли продолжатели его дела – Шара Жиенкулова и Сара Кушербаева. Среди выпускников училища были звезды мировой величины: народные артисты России Наталья Чеховская и Надежда Грачева, солисты Большого теат­ра Дмитрий Тубольцев и Алла Бураканова, народные и заслуженные артисты Казахской СССР Даурен Абиров, 3аурбек Райбаев, Булат Аюханов, Инесса Манская, Абдуахим Асылмуратов, Сания Тулусанова, 3инат Акбарова, Людмила Ли, Мурат Тукеев, Майра Кадырова и многие другие.

Международный фестиваль хореографических учебных заведений «Өрлеу» в этом году сос­тоялся в шестой раз и, несмотря на торжественный повод, не отошел от привычных целей и задач. Проект учреждался для поддерж­ки национального хореографического искусства, укрепления профессионального сообщества педагогов-хореографов и международного обмена творческими достижениями.

Кстати, в 2018 году «Өрлеу» принят в Международную федерацию балетных конкурсов под эгидой ЮНЕСКО, что придало ему особый статус среди балетных конкурсов и фестивалей. В этом году мероприятие посетили представители восьми балетных школ из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции, России, а также профессиональные танцевальные коллективы и артис­ты балета.

Соревновательная часть «Өрлеу» призвана выявлять и поддерживать талантливых молодых артистов. А в почетную экспертную комиссию входят авторитетные фигуры в области танца. В этот раз они представляли профессиональные круги России, Австрии, Турции, евразийских государств.

Кроме того, фестиваль стал площадкой для важного политического события – учреж­дения Ассоциации хореографических учебных заведений ТЮРКСОЙ при участии генерального секретаря организации Султана Раева. За «круглым столом» эксперты обсудили достижения и проблемы хорео­графического образования, именитые педагоги и танцоры провели мастер-классы для начинающих коллег, а завершился фестиваль грандиозным гала-концертом, где выступили звезды казахстанской сцены – выпускники училища разных лет, ведущие солисты балетных театров и танцевальных ансамб­лей Казахстана.

Бренд Селезневки

– На исходе 90 лет в нашем приоритете остается то же, что и прежде – качественное хореографическое образование, – заявляет и. о. директора училища Мурат Тукеев. – Мы много внимания уделяем тому, чтобы понять, в каком направлении двигаться, чтобы не растратить накопленных за десятилетия достижений и авторитета.

Вопрос сохранения престижа старейшей балетной школы Казахстана встает не случайно. Открытая недавно в столице Национальная академия хореографии уже составляет Селезневке серьезную конкуренцию. АХУ не сравниться с новым учебным заведением ни в материально-технической базе, ни в финансировании, ни в возможностях охвата территорий для конкурс­ного отбора учащихся.

– Нам ничего не остается, как с удвоенной силой искать юные таланты: ехать за ними в глубинку, просматривать и порой уговаривать родителей отдать ребенка на обучение, – продолжает руководитель алматинского балетного училища. – Талантливые ребята с подходящими данными – всегда штучный материал, но он есть, и очень важно его заметить.

Мурат Тукеев признается: сложности с набором возникают и по той причине, что отношение к профессиям в искусстве часто не самое справедливое и лояльное. Вот и родители, чьи дети могли бы реализоваться в области хореографии, порой говорят, что видят их на другом поприще – нефтяниками, например, или полицейскими. С мальчиками, кстати, теперь совсем неважно.

– К сожалению, это мировая тенденция, – уточняет Мурат Орындыкбаевич, – везде сталкиваются с подобной проблемой. Один только Цискаридзе – руководитель Вагановского училища, уверяет, что у него полный порядок в этом вопросе. Поэтому я и говорю: важно обеспечивать высокое качество образования, чтобы училище оставалось конкурентоспособным, а дети хотели учиться именно у нас – в знаменитой Селезневке. Еще хочется верить, что искусство не будет обесцениваться. А балет – искусство высокое и вечное, служить ему – большое счастье.

На решение практических и материальных задач нацелены ближайшие планы администрации АХУ. Есть намерения этим летом провести ремонт в интернате училища, чтобы улучшить условия проживания студентов. Поставлен вопрос с недостроенным общежитием, и уже на этот год одобрено необходимое финансирование, готова документация, осталось провести конкурс и открывать заглохшее строительство.

– Наше желание – придать училищу вид, который соответствовал бы стоящей перед нами задаче – воспитывать успешных, талантливых и преданных своей профессии артистов, – заключает наш собеседник. – Для этого мы и стараемся сохранить славу Селезневки. Благо наши педагоги – патриоты своего дела. С ними можно ставить самые высокие цели.