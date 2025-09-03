Школу-гимназию №2 в Рудном теперь называют школой нового поколения. Сегодня ее ученики и педагоги переехали в современное уютное здание, построенное в рекордные сроки компанией ERG.

Возведение комфортабельного учебного заведения, которое раскинулось на площади 19 тыс. кв. м, обошлось в 8 млрд тенге.

- Потребность в новом здании у нас была очень большая. Наша школа располагалась в здании, которое было построено в 1958 году и ни разу капитально не ремонтировалось. Также у нас большой контингент учащихся. Мощность старого здания составляет 440 мест, а у нас обучалось 750 детей. То есть школа была переполнена, не хватало учебных кабинетов, не было мастерских, не было современного оборудования… С открытием нового здания у школьников появились безграничные возможности для получения качественного образования. Учебный год у нас начинают 950 детей, в этом году мы набираем классы с государственным языком обучения, - рассказал директор школы-гимназии№2 г. Рудного Вячеслав Журавлев.

Новая школа вышла настолько атмосферной, что учиться здесь захотелось даже тем, кто уже давно окончил университет. Тон любознательности и стремления к мудрости у самого порога задает арт-объект - древо знаний, крона которого устремлена к стеклянному куполу, что делает холл школы очень светлым и уютным. Под деревом – современные лавки. В итоге получилась рекреационная зона, где дети могут творить и с уверенностью смотреть в будущее. Кстати, забегая вперед, отметим, что зоны отдыха вызывают отдельное восхищение. Их несколько. Вот, место с комфортными диванами и стульями для непринужденного общения старшеклассников, а вот зона для книголюбов с огромным книжным шкафом и комфортными креслами, устроенными в несколько ярусов.

Но главное достояние школы – тематические кабинеты, оборудованные по последнему слову техники. Гордость школы – кабинет гидропоники, которые сегодня имеются далеко не во всех современных учебных заведениях. А здесь и домашние, и стационарные поддоны, и специальные лампы, в общем, все условия для того, чтобы дети учились выращивать растения с помощью новых технологий.

Совершенно иной мир открывается в кабинете химии. Специальная панель с доступом к искусственному интеллекту позволяет ученикам в мельчайших деталях рассмотреть каждую молекулу в реалистичном режиме. Для проведения химических опытов каждый ученический стол оснащен специальным оборудованием со сливным устройством, на каждом из которых установлены фильтры для того, чтобы ни один тяжелый металл не попал ни в канализацию, ни в почву.

Вообще же, экологии и безопасности в новой школе уделено большое внимание. Здесь есть даже огромные полотна из натурального мха для улучшения качества воздуха. Кстати, эта школа стала первой «зеленой» в стране. Благодаря солнечным панелям, она будет покрывать часть электроэнергии своими силами. А в мастерских установлены станки, которые режут дерево, но не режут пальцы.

Одна из изюминок - цифровой тир, который способен воссоздавать реальную окружающую среду с меняющимися погодными условиями – ветер, снег, дождь… Есть даже оружейная, где можно обучиться навыком сбора и разбора автомата Калашникова. В целях сохранности оружия предусмотрены сейф и сигнализация.

Для творческих натур – арт-кабинет и подкаст-студия.

- Глава государства всегда подчеркивает, что школа – это священный очаг знаний и воспитания, а качественное образование является главным приоритетом социальной политики. Сегодня мы открываем в Рудном современную школу на 1 200 мест – это результат совместных усилий государства и бизнеса. Новое образовательное учреждение соответствует всем современным требованиям, дает детям возможность получать качественные знания, развиваться в спорте и творчестве. Уверен, что эта школа станет прочной основой для воспитания честности, трудолюбия, патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения, – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Школа ERG — это часть экосистемы непрерывного развития, реализация которой началась в трех областях – Костанайской, Павлодарской и Актюбинской.

- Мы построили эту школу по самым передовым стандартам, которые включают в себя пространство нового поколения, развитие образования, цифровизацию, искусственный интеллект… То есть все, что нужно для того, чтобы вместе уверенно идти в будущее. Мы гордимся тем, что этот проект стал частью национальной инициативы в рамках проекта «Келешек мектептері», которую запустил Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев, - отметил председатель Совета директоров, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов.

Школа ERG полностью адаптирована для детей с особыми образовательными потребностями. Здесь открыты специализированные классы, установлены лифты и подъемные механизмы для комфорта и уверенности каждого.