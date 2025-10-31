Первое дыхание зимы: метель, гололед и резкое похолодание обрушатся на Казахстан

Погода
79
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие выходные дни, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в первые месяцы осень баловала казахстанцев теплой погодой. Однако, в начале ноября антициклон сохранявший хорошую погоду покидает территорию Казахстана, уступая место северному циклону.

Подпитываемый холодными воздушными массами, циклон будет быстро смещаться через территорию РК, вызывая дожди, которые перейдут в снег по всей стране. Так с 4 ноября в северных и восточных регионах ожидаются снег, в отдельных районах сильный снег, а также порывистый ветер, метель и гололед.

Температура воздуха тоже постепенно понизится, особенно это почувствуют жители северных и восточных регионов, здесь к 4 ноября в ночные часы ожидается 5-13 градусов мороза, днем 3-11 градусов мороза.

Холод не обойдет стороной и юг Казахстана, после сильных осадков в виде дождя и снега, которые ожидаются 4 ноября, придет похолодание – столбики термометров ночью опустятся до 0-13 градусов мороза, днем же прогнозируется всего 0-5 тепла.

#погода #Казгидромет #прогноз #ноябрь

