Дожди с грозами надвигаются на Казахстан

Погода
Дана Аменова
специальный корреспондент

По данным метеослужбы, последняя неделя мая преподносит погодные сюрпризы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты «Казгидромета» представили прогноз погоды по республике на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили синоптики, на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами.

27 мая на западе, 27-28 мая на юге, юго-востоке, в центре, 28 мая на севере, востоке страны пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер.

По республике ожидается усиление ветра. Ночью 26-27 мая на востоке страны – заморозки 2 градуса.

Температурный фон постепенно пойдет на спад: днем на западе до 16-28 тепла, на севере, в центре до 18-25 тепла, на востоке до 23-30 тепла, на юге до 20-27 тепла.

#погода #прогноз #дожди #синоптики

