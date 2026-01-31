Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве

В этом году Казахстан принял председательство в Евразийском экономическом союзе. Открывая в Москве заседание первого в этом году заседания Совета ЕЭК, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин обратился к членам Совета и представителям стран-наблюдателей, подчеркнув ключевые ориентиры казахстанского председательства, передает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

«Президент Казахстана в своем обращении к главам государств обозначил приоритеты нашей работы в ЕАЭС. В 2026 году предлагается сосредоточиться на внедрении инструментов искусственного интеллекта в отраслях экономики, использовании логистического потенциала Союза, цифровизации промышленности и АПК, устранении барьеров во взаимной торговле, а также развитии торгово-экономического сотрудничества с третьими странами», — отметил он.

Отдельно акцентирована необходимость полноценной реализации общих процессов. На сегодняшний день из 77 утвержденных общих процессов фактически введены в действие лишь 42. Без интеграции информационных систем уполномоченных органов сложно обеспечить свободное перемещение товаров внутри Союза.

В числе приоритетов обозначен «бесшовный» транзит. Речь идет о полномасштабном применении навигационных пломб, единой транзитной декларации и унифицированных механизмов обеспечения уплаты таможенных пошлин, что напрямую влияет на скорость и стоимость перевозок.

Особое внимание будет уделено развитию кооперационных проектов. В настоящее время одобрены пять таких проектов с участием компаний Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и России. Задача — расширять портфель кооперации, наращивать совместное производство, создавать рабочие места и повышать уровень локализации.

Для расширения рынков сбыта предложено последовательно продвигать торговые соглашения с третьими странами, рассматривая их как один из ключевых источников устойчивого роста для бизнеса государств – членов ЕАЭС.

 

#Казахстан #ЕЭК

