По каждому вопросу всегда острая дискуссия - Путин о сотрудничестве России с Казахстаном

Отношения Казахстана и России развиваются успешно, при этом между сторонами нередко возникают дискуссии по вопросам сотрудничества - такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече со СМИ на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает Kazpravda.kz

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Отвечая на вопрос руководителя ТРК Президента Казахстана Раушан Кажибаевой о том, как, по мнению главы российского государства, развивается сотрудничество между двумя странами, Владимир Путин ответил, что отношения с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей.

«При этом хочу сразу отметить, что наши казахстанские друзья, партнёры, не такие уж и лёгкие партнёры. У нас почти по каждому вопросу всегда идёт весьма острая дискуссия. Это касается финансовых взаимоотношений, отношений в промышленности, условий инвестиционной деятельности, каких-то крупных проектов. Но и с одной, и с другой стороны есть желание найти компромисс, который не просто бы устраивал обе стороны, а способствовал достижению общих целей. А общая цель – одна: развитие и повышение благосостояния граждан Казахстана и России», - сказал Президент России.

Он подчеркнул, что Казахстан и Россию связывает многовековая история. И добавил, что одной из перспективных сфер казахстанско-российского взаимодействия остаётся образование.

«Есть огромный интерес к продолжению тех преимуществ, которые даёт образование, причём уровень образования, развивающегося в Казахстане, и уровень образования, новые тенденции в развитии образования в Российской Федерации. Как Вы помните, мы поприсутствовали с Президентом Казахстана при начале работы системы «Сириус», которая хорошо себя зарекомендовала, наработала хорошие способы поиска и поддержки талантливых детей. Конечно, в Казахстане много талантливых ребят, и их нужно только найти, и этому будет посвящено это направление нашего сотрудничества», - сказал Владимир Путин.

Говоря о ключевых направлениях казахстанско-российского сотрудничества, он отдельно остановился на энергетике, промышленности, космической отрасли и строительстве атомной электростанции в Казахстане.

«Хочу отметить, что Казахстан – это страна с очень богатыми ресурсами, которые крайне нужны и востребованы во всём мире. Я имею в виду топливо для электростанций, атомных электростанций. Мы сотрудничаем по этому направлению с Казахстаном, сотрудничаем успешно, и уверен, что, опираясь на собственную ресурсную базу и развивая совместный потенциал, Казахстан будет добиваться больших успехов и решит многие задачи в области энергетики, будет диверсифицировать свои энергетические ресурсы, по-моему, до 20 процентов, предполагается, что Казахстан будет получать необходимую электроэнергию за счёт атомной электростанции», - подчеркнул Президент РФ.

Он отметил также, что Казахстан и Россия продолжат совместную работу по добыче урана, а реализация проекта атомной электростанции позволит не только обеспечить страну дополнительными энергетическими мощностями, но и сформировать новую отрасль экономики.

По его словам, развитие атомной энергетики будет сопровождаться подготовкой специалистов, расширением научных исследований и созданием производственной базы. Помимо этого, он подтвердил намерение сторон развивать сотрудничество в космической сфере, машиностроении и ряде других направлений.

Журналисты также поинтересовались значением передачи амурских тигров Казахстану. Вопрос был о том, можно ли рассматривать этот жест не только как экологический проект, но и как символ доверия между двумя странами.

«Что касается тигров, это вполне естественное дело. Мы просто думаем о восстановлении природы, восстановлении экологии, флоры, фауны. Нам тоже помогают. Например, из Таджикистана нам передавали снежных барсов, за что мы очень благодарны нашим друзьям из Таджикистана. Мы многое сделали для того, чтобы сохранить популяцию дальневосточных тигров. Это, кстати, самые крупные тигры в мире, крупнее нет. Дальневосточные тигры – самые крупные. Примерно похожие тигры были когда-то и в Казахстане, и, если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям в Казахстане, мы, конечно, будем это делать», - ответил Путин.

Президент России также отметил, что сохранение популяции тигров и других редких животных является важным направлением экологического сотрудничества.

Кроме того, стороны намерены продолжить диалог по практическим вопросам экологии, включая использование ресурсов трансграничных рек.