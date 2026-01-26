В столице в рамках торжественного мероприятия под названием «Нәзір гұмыр – тәлім ғұмыр» (Назир: жизнь как пример и наставление) состоялось открытие музея, посвящённого биографии видного государственного и общественного деятеля, первого профессионального дипломата из казахов – Назира Торекулова, сообщает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

В ходе мероприятия была перерезана символическая лента музея, в экспозиции которого представлены уникальные реликвии, связанные с жизнью и деятельностью выдающейся личности. Музей расположен на территории школы-лицея №35 имени Назира Торекулова.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники центральных государственных органов, учёные-назироведы, родственники деятеля, известные государственные и общественные деятели, представители гражданского общества и средств массовой информации. В частности, среди гостей были государственный и общественный деятель Куаныш Айтаханов, депутат Мажилиса Казыбек Иса, председатель Мангистауского областного маслихата Жанбырбай Матаев, председатель Комитета международной информации МИД РК Ерлан Жетибаев, секретарь Посольства Саудовской Аравии в Казахстане Гассан Аль-Ахмади, ветеран дипломатии, профессор, один из первых популяризаторов имени Назира Төрекулова в советский период Сайлау Батыршаулы и другие. Мероприятие вел представитель обшественного организационного комитета по назироведению, политический просветитель-технолог Абылайхан Калназаров.

Целью мероприятия стало всестороннее ознакомление подрастающего поколения с особой ролью Назира Торекулова в истории страны, широкая популяризация его просветительского, дипломатического и государственнического наследия, а также продвижение его образцового жизненного пути в образовательном пространстве.

Программа мероприятия началась с презентации школьной жизни, тематической галереи детских рисунков, передвижной выставки «Личность, поднявшая дух нации: Назир Торекулов», организованной музеем Назира Торекулова при Туркестанском областном историко-культурном и этнографическом центре, а также театрализованной литературной композиции. Далее состоялась церемония перерезания ленты музея и бюста.

Затем мероприятие продолжилось экскурсией по музею и научной конференцией на тему «Назир Торекулов – выдающийся государственный и общественный деятель, учёный, первый профессиональный дипломат из казахов». Модератором конференции выступил Куаныш Айтаханов.

С докладами выступили: президент Международного фонда «Назир Торекулов», заслуженный деятель Казахстана, почётный академик НАН РК, доктор экономических наук, профессор Жаппар Жуман – «Назир Торекулов – реформатор, просветитель, учёный»; известный писатель и общественный деятель, первый исследователь творчества Назира Торекулова Жолтай Алмашулы – «Духовное наследие Назира Торекулова»; заместитель директора по фондовой работе Национального музея РК Алибек Кузербаев – «О месте захоронения Т.Рыскулова, С.Кожанова и Н.Торекулова – «Коммунарка»». Также с приветственным словом выступил депутат Мажилиса Казыбек Иса.

В этой связи также следует отметит, что председатель Комитета международной информации МИД РК Ерлан Жетибаев зачитал поздравительное письмо от имени министра иностранных дел, а представитель Центрального аппарата партии AMANAT Нурбек Кенесбайулы передал поздравление от руководства партии.

Значимым событием для участников стало вручение медалей Международного фонда «Назир Торекулов» ряду граждан за вклад в изучение, исследование и широкую популяризацию наследия выдающегося деятеля. Также было объявлено о назначении именных финансовых стипендий учащимся школы-лицея, что придало мероприятию не только торжественный характер, но и глубокое содержательное наполнение.

В рамках мероприятия также состоялась премьера документального фильма «Нәзір Төреқұлұлы жолы» (Путь Назира Торекулова), который впервые был представлен зрительской аудитории, что стало убедительным свидетельством прочной идеологической и воспитательной основы данного события. Сценарий фильма написан известным писателем, журналистом и исследователем Жарылкапом Бейсенбайулы совместно с Абылайханом Калназаровым. Картина ценна тем, что раскрывает ранее малоизученные страницы биографии великой личности – его деятельность в тюркском масштабе и идейную близость с представителями движения Алаш.

Следует отметить, что инициаторами этой масштабной инициативы выступили Международный благотворительный фонд «Назир Торекулов» совместно со школой-лицеем №35 имени Назира Торекулова города Астаны, Академия национальных видов спорта и культуры Baluan tas, а также родственники и земляки деятеля, которые взяли на себя все организационные и материальные расходы.

Также, говоря о развитии назироведения, следует отметить, что в первые годы независимости, в период формирования суверенного государства, народ всё более ясно начал осознавать роль Назира Торекулова как выдающегося национального деятеля, беззаветно трудившегося во имя становления независимой страны. Известные учёные Б.Кенжебаев, Т.Кожакеев, Р.Бердибай, С.Тилеукулов, а также писатели-журналисты Ж.Арыстанов, Б.Сахабат, Ж.Алмашулы и другие посвятили свои труды жизни, деятельности и творческому наследию Назира Торекулова.

В 1994 году в Туркестане под руководством поэта Н.Назарова впервые был создан фонд «Нәзір», в рамках которого был организован поминальный ас в честь духовной памяти деятеля. В 1995 году по инициативе Исмаила Ыбрай кажы фонд был преобразован в Международный «Нәзір қоры», который на сегодня является одним из ключевых центров изучения общественно-политической деятельности и творческого наследия Назира Төрекулова, осуществляя значительную научную и просветительскую работу.

В 2007 году, занимая должность председателя Сената, Касым-Жомарт Токаев специально посетил город Туркестан и открыл музей Назира Торекулова.

Сегодня имя Назира Торекулова носят улицы и школы в городах Астана, Алматы, Шымкент, Кызылорда, Актау, Туркестан, Жетысай, а также в селе Шолаккорган. В столице действует школа-лицей имени Назира Торекулова, а в Туркестане функционирует мечеть-медресе, носящая его имя.

Известный общественный деятель, политолог-дипломат и учёный Тайыр Мансуров глубоко и всесторонне исследовал жизненный путь личности, издав ряд книг на русском, английском и казахском языках. В 2004 году в московском издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных людей») вышла его фундаментальная книга «Полпред Назир Турекулов». В 2006 году по инициативе министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Сауда аль-Фейсала данное издание было переведено на арабский язык и опубликовано в Королевстве тиражом 10 тысяч экземпляров.

В 2014 году в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилёва был открыт Центр дипломата Назира Төрекулова и арабских исследований. В Казахстане на регулярной основе проводятся научные конференции республиканского уровня, посвящённые первому профессиональному казахскому дипломату и исследованию его наследия, а также другие значимые мероприятия. В высших учебных заведениях читаются курсы «Основы назироведения», проходят конференции «Назировские чтения», издаются книги, научные труды и документальные фильмы.

Вклад Назира Торекулова в развитие страны поистине огромен. Среди его многочисленных заслуг особое место занимает то, что он стал первым профессиональным дипломатом из казахов, стоявшим у истоков формирования современного МИДа. Не случайно в ведомстве учреждена медаль «За вклад в внешнюю политику Республики Казахстан» имени Назира Торекулова.

В научном и культурном наследии деятеля особое место занимают такие фундаментальные труды, как «Түркістан тарихы» (История Туркестана) и другие значимые произведения. Его жизненный путь является ярким примером преданности нации, стремления к знаниям, дипломатического мастерства и гражданской стойкости.