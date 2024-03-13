Первопроходец и наставник Статьи 13 марта 2024 г. 4:00 38 Бауыржан Тауков На 91-м году ушел из жизни видный ученый, профессор, доктор экономических наук, экс-руководитель Института экономических исследований Арыстан Есентугелов. Его опыт и знания всегда были востребованы, Арыстан Есентугелов стремился работать на благо народа и страны, придерживаясь высоких стандартов профессионализма и объективности. «Ушел из жизни человек, оставивший неизгладимый след в истории нашего института, наш дорогой коллега и друг Есентугелов Арыстан Есентугелович. Он был не просто руководителем Института экономических исследований, он был истинным наставником и учителем для каждого из нас. Его преданность науке, беспримерное трудолюбие и жизненная мудрость служат примером для нас всех», – отметил председатель правления Института экономических исследований Руслан Султанов. Арыстан Есентугелов – один из первопроходцев в изучении и применении либеральной экономики, он активно участвовал в переходе страны к рыночной экономической системе. Он – один из авторов программы «Стабилизация народного хозяйства и переход Казахстана к рыночной экономике» и множества других важных проектов. Его многочисленные исследования и публикации сыграли ключевую роль в формировании современной экономической политики Казахстана. Арыстан Есентугелов изучал и применял принципы различных экономических теорий, экономику предложения, институциональные и структурные механизмы. Его трудовая деятельность в государственных структурах, в том числе в Научно-исследовательском экономическом институте планирования и нормативов, который является предшественником Института экономических исследований, была нацелена на разработку новых направлений в экономике. Эта работа в 90-х годах поспособствовала системному реформированию экономики Казахстана. В 2012 году ученый-экономист презентовал книгу о финансовом кризисе. В ней предпринята попытка осмыслить причины возникшего в 2008 году мирового финансового кризиса, его влияния на экономику Казахстана, представлен анализ антикризисных мер, предпринятых ведущими странами, а также дана оценка эффективности антикризисных мер Правительства Казахстана. Автор стремится понять и выявить важные уроки мирового финансового кризиса, которые могут быть учтены при исследовании ситуации в экономиках ведущих стран мира и Казахстана. Особое внимание уделено в книге проблемам модернизации и диверсификации экономики Казахстана с учетом особенностей и закономерностей меняющегося мира. Арыстан Есентугелов – доктор экономических наук, профессор, автор более 200 научных работ, монографий, книг, статей по экономическим вопросам. 12 января Арыстану Есентугелову исполнилось 90 лет. #профессор #память #ученый #утрата #Арыстан Есентугелов