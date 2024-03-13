Первопроходец и наставник

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Бауыржан Тауков

На 91-м году ушел из жизни видный ученый, профессор, доктор экономических наук, экс-руководитель Института экономических исследований Арыстан Есентугелов.

Его опыт и знания всегда были востребованы, Арыстан Есентугелов стремился работать на благо народа и страны, придерживаясь высоких стандартов профессионализма и объективности.

«Ушел из жизни человек, оставивший неизгладимый след в истории нашего института, наш дорогой коллега и друг Есентугелов Арыстан Есентугелович. Он был не просто руководителем Института экономических исследований, он был истинным наставником и учителем для каждого из нас. Его преданность науке, беспримерное трудолюбие и жизненная мудрость служат примером для нас всех», – отметил председатель правления Института экономических исследований Руслан Султанов.

Арыстан Есентугелов – один из первопроходцев в изучении и применении либеральной экономики, он активно участвовал в переходе страны к рыночной экономической системе. Он – один из авторов программы «Стабилизация народного хозяйства и переход Казахстана к рыночной экономике» и мно­жества других важных проектов. Его многочис­ленные исследования и публикации сыграли ключевую роль в формировании современной экономической политики ­Казахстана. Арыстан Есентугелов изучал и применял принципы различных экономических тео­рий, экономику предложения, институциональные и структурные механизмы.

Его трудовая деятельность в государственных структурах, в том числе в Научно-исследовательском экономи­ческом институте планирования и нормативов, который является предшественником Института экономических исследований, была нацелена на разработку новых направлений в экономике. Эта работа в 90-х годах поспособствовала системному реформированию экономики Казахстана.

В 2012 году ученый-эконо­мист презентовал книгу о финансовом кризисе. В ней предпринята попытка осмыс­лить причины возникшего в 2008 году мирового финансового кризиса, его влияния на экономику Казахстана, представлен анализ антикризисных мер, предпринятых ведущими странами, а также дана оценка эффективности антикризисных мер Правительства Казахстана. Автор стремится понять и выявить важные уроки мирового финансового кризиса, которые могут быть учтены при исследовании ситуации в экономиках ведущих стран мира и Казахстана. Особое внимание уделено в книге проблемам модернизации и диверсификации экономики Казахстана с учетом особеннос­тей и закономернос­тей меняющегося мира.

Арыстан Есентугелов – док­тор экономических наук, профессор, автор более 200 научных работ, монографий, книг, статей по экономическим вопросам.

12 января Арыстану Есенту­гелову исполнилось 90 ­лет.

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