Первую олимпийскую лицензию в легкой атлетике завоевал Казахстан

Ее на марафонской дистанции принесла Жанна Мамажанова, передает Kazpravda.kz
При этом легкоатлетка установила новый рекорд Казахстана в женском марафоне, который прошел в Роттердаме. Теперь он равен 2 часам 26 минутам 42 секундам. Этот результат позволил ей завоевать олимпийскую лицензию в Париже, сообщает Спорт Шрёдингера.
Теперь у Казахстана 32 лицензии в 12 видах спорта. Вот полный список, кто уже точно едет в Париж.
Бокс (7 из 13-ти лицензий)
Карина Ибрагимова - 57 кг, женщины
Сакен Бибосынов - 51 кг
Сабырхан Махмуд - 57 кг
Асланбек Шымбергенов - 71 кг
Нурбек Оралбай - 80 кг
Айбек Оралбай - 92 кг
Камшыбек Кункабаев - +92 кг
Стрельба (5 лицензий)
Ислам Сатпаев - пневматическая винтовка с 10 м
Арина Алтухова - винтовка из трех позиций с 50 м
Никита Чирюкин - скорострельный пистолет с 25 м
Александра Ле - пневматическая винтовка с 50 м
Константин Малиновский - пневматическая винтовка из трех позиций с 50 м, неименная
Стрельба из лука (4 лицензии)
Индивидуальная, мужчины
Индивидуальная, мужчины
Индивидуальная, мужчины
Командная, мужчины
Фехтование (4 лицензии)
Командная, мужчины - шпага
Индивидуальная, мужчины - шпага
Индивидуальная, мужчины - шпага
Индивидуальная, мужчины - шпага
Велоспорт (3 лицензии)
Шоссейная гонка, мужчины
Шоссейная гонка, мужчины
Индивидуальная гонка на время, мужчины
Современное пятиборье (2 лицензии)
Елена Потапенко, женщины
Георгий Борода-Дудочкин, мужчины
Таеквондо (2 лицензии)
Самирхон Абабакиров - 58 кг
Батырхан Толеугали - 80 кг
Вольная борьба (1 лицензия)
Азамат Даулетбеков - 86 кг
Греко-римская борьба (1 лицензия)
Нурсултан Турсынов - 87 кг
Спортивная гимнастика (1 лицензия)
Милад Карими - многоборье
Батутная гимнастика (1 лицензия)
Данил Мусабаев - прыжки на батуте
Легкая атлетика (1 лицензия)
Жанна Мамажанова - марафон