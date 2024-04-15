Первую олимпийскую лицензию в легкой атлетике завоевал Казахстан

Ее на марафонской дистанции принесла Жанна Мамажанова, передает Kazpravda.kz

Фото: Спорт Шрёдингера

При этом легкоатлетка установила новый рекорд Казахстана в женском марафоне, который прошел в Роттердаме. Теперь он равен 2 часам 26 минутам 42 секундам. Этот результат позволил ей завоевать олимпийскую лицензию в Париже, сообщает Спорт Шрёдингера.

Теперь у Казахстана 32 лицензии в 12 видах спорта. Вот полный список, кто уже точно едет в Париж.

Бокс (7 из 13-ти лицензий)

Карина Ибрагимова - 57 кг, женщины

Сакен Бибосынов - 51 кг

Сабырхан Махмуд - 57 кг

Асланбек Шымбергенов - 71 кг

Нурбек Оралбай - 80 кг

Айбек Оралбай - 92 кг

Камшыбек Кункабаев - +92 кг

Стрельба (5 лицензий)

Ислам Сатпаев - пневматическая винтовка с 10 м

Арина Алтухова - винтовка из трех позиций с 50 м

Никита Чирюкин - скорострельный пистолет с 25 м

Александра Ле - пневматическая винтовка с 50 м

Константин Малиновский - пневматическая винтовка из трех позиций с 50 м, неименная

Стрельба из лука (4 лицензии)

Индивидуальная, мужчины

Индивидуальная, мужчины

Индивидуальная, мужчины

Командная, мужчины

Фехтование (4 лицензии)

Командная, мужчины - шпага

Индивидуальная, мужчины - шпага

Индивидуальная, мужчины - шпага

Индивидуальная, мужчины - шпага

Велоспорт (3 лицензии)

Шоссейная гонка, мужчины

Шоссейная гонка, мужчины

Индивидуальная гонка на время, мужчины

Современное пятиборье (2 лицензии)

Елена Потапенко, женщины

Георгий Борода-Дудочкин, мужчины

Таеквондо (2 лицензии)

Самирхон Абабакиров - 58 кг

Батырхан Толеугали - 80 кг

Вольная борьба (1 лицензия)

Азамат Даулетбеков - 86 кг

Греко-римская борьба (1 лицензия)

Нурсултан Турсынов - 87 кг

Спортивная гимнастика (1 лицензия)

Милад Карими - многоборье

Батутная гимнастика (1 лицензия)

Данил Мусабаев - прыжки на батуте

Легкая атлетика (1 лицензия)

Жанна Мамажанова - марафон