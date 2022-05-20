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Первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде

Канадские и австралийские власти сообщили о первых случаях заболевания оспой обезьян среди населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ria.ru

"Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося путешественника из Европы", — говорится на официальном сайте ведомства австралийского штата.

Уточняется, что речь идет о сорокалетнем мужчине, который обратился в больницу через несколько дней после поездки.

В Канаде же первые зараженные появились в Квебеке.

"Провинция Квебек была уведомлена о том, что два образца, полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде", — сообщается на сайте правительства Канады. Один из заболевших — приехавший в страну гражданин США.

Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число пациентов с оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако заражение возможно при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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