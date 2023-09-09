Первые туристы из Тель-Авива прибыли в Алматы

7 сентября текущего года авиакомпанией «Эйр Астана» открыты рейсы по маршруту Алматы – Тел-Авив с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 321, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации министерства транспорта РК.