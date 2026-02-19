Первый небоскреб Alatau City Проекты 19 февраля 2026 г. 5:00 213 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области Эскизы футуристических башен Iconic Towers презентовали в Алматы. фото организаторов Дело в том, что в мае текущего года начнется разработка котлована под строительство в городе Алатау многофункционального комплекса мирового уровня под названием Iconic Towers (с английского «знаковые башни»). Об этом шла речь на первом заседании исполнительного комитета, специально созданного для осуществления контроля над ходом масштабной стройки. В состав комитета, отвечающего за бюджет проекта, вопросы управления рисками и взаимодействия с государством, вошли члены совета по развитию Alatau City – председатель компании Asia Infrastructure Solutions Вонг Хеан Файн, председатель совета директоров АО «Caspian Group» Юрий Цхай, акционер Alatau City Bank Вячеслав Ким, а также представитель генерального подрядчика, глава китайской строительной компании CSCEC International Гао Бо. В ходе встречи были представлены эскизы футуристического комплекса, общая площадь которого составит 276,8 тыс. кв. м. В состав Iconic Towers войдут две башни-высотки. В одной, 56-этажной, разместят офисы и жилье. Другая отойдет под пятизвездочный отель международного уровня. В основании небоскреба будет располагаться трехэтажный подиум с торгово-развлекательным центром. Как отмечают авторы проекта, в его основу заложена концепция «вертикального города», где все нужное для местных жителей находится в едином пространстве. При этом жилая, деловая и гостиничная зоны будут полностью изолированы друг от друга. По оценкам экспертов, Iconic Towers высотой 272 м станет самым высоким объектом на юге республики. Для сравнения: 38-этажный бизнес-центр Esentai Tower (самый большой небоскреб Алматы) на 110 м ниже. Над внешним обликом Iconic Towers работали признанные лидеры мировой архитектуры – британское бюро Zaha Hadid Architects и американская компания Skidmore, Owings&Merrill (SOM). В итоге был выбран концепт-дизайн «Горный пейзаж» архитекторов из США, ранее спроектировавших ряд всемирно известных объектов, в том числе самый высокий небоскреб планеты «Бурдж-Халифа» в Дубае. Генеральным подрядчиком выступает глобальный лидер строительного рынка – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). О партнерстве с компанией было объявлено в сентябре 2025 года в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай. CSCEC построила 90% китайских небоскребов и знаковые объекты в ста странах, включая штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и пекинский стадион «Птичье гнездо». Сотрудничество с CSCEC открывает доступ к уникальным инженерным решениям, внедрению международных стандартов качества. С учетом сейсмической активности региона Iconic Towers проектируют с применением самых жестких мировых норм сейсмостойкого строительства. Сейчас эксперты CSCEC рассматривают две модели – японскую систему «мягкого поглощения подземного удара», хорошо зарекомендовавшую себя в сейсмоактивных Токио и Шанхае, а также американский метод усиленного стального каркаса. Одна из этих технологий будет применена в Алатау. На заседании были обсуждены финансовая модель проекта, меры по повышению его доходности. В частности, речь шла о сокращении затрат на подземную часть комплекса. Подготовительный этап на строительной площадке уже вошел в активную фазу. В ближайшие месяцы планируется завершить инженерно-геологические изыскания и испытания опытных свай. Согласно утвержденному графику, сдать объект в эксплуатацию намечено к концу 2029 года. Общий объем частных вложений в проект превысит 800 млн долларов. Как подчеркнули участники встречи, привлечение к проекту признанных лидеров индустрии, компаний SOM и CSCEC, гарантирует соблюдение мировых стандартов на каждом этапе строительства. Это сигнал для международного рынка инвесторов о привлекательности Alatau City как города опережающего развития, сочетающего технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни. Iconic Towers станет первой ласточкой, которая сформирует деловой центр Алатау, задавая инженерную и технологическую планку для последующих инвестиционных проектов. #небоскреб #Alatau City #башни #Iconic Towers