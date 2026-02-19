Дело в том, что в мае текущего года начнется разработка котлована под строи­тельство в городе Алатау многофункционального комп­лекса мирового уровня под названием Iconic Towers (с анг­лийского «знаковые башни»). Об этом шла речь на первом заседании исполнительного комитета, специально соз­данного для осуществления контроля над ходом масштабной стройки.

В состав комитета, отвечаю­щего за бюджет проекта, воп­росы управления рисками и взаимодействия с государством, вошли члены совета по развитию Alatau City – председатель компании Asia Infrastructure Solutions Вонг Хеан Файн, председатель совета директоров АО «Caspian Group» Юрий Цхай, акционер Alatau City Bank Вячеслав Ким, а также представитель генерального подрядчика, глава китайской строительной компании CSCEC International Гао Бо.

В ходе встречи были представлены эскизы футуристического комплекса, общая площадь которого составит 276,8 тыс. кв. м. В состав Iconic Towers войдут две башни-высотки.­ В одной, 56-этажной, разместят офисы и жилье. Другая отойдет под пятизвез­дочный отель международного уровня. В основании небоскреба будет располагаться трехэтажный подиум с торгово-развлекательным центром.

Как отмечают авторы проекта, в его основу заложена концепция «вертикального города», где все нужное для местных жителей находится в едином пространстве.

При этом жилая, деловая и гостиничная зоны будут полностью изолированы друг от друга. По оценкам экспертов, Iconic Towers высотой 272 м станет самым высоким объектом на юге республики. Для сравнения: 38-этажный бизнес-центр Esentai Tower (самый большой небоскреб Алматы) на 110 м ниже.

Над внешним обликом Iconic Towers работали признанные лидеры мировой архитектуры – британское бюро Zaha Hadid Architects и американская компания Skidmore, Owings&Merrill (SOM). В итоге был выбран концепт-дизайн «Горный пейзаж» архитекторов из США, ранее спроектировавших ряд всемирно известных объектов, в том числе самый высокий небоскреб планеты «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Генеральным подрядчиком выступает глобальный лидер строительного рынка – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). О парт­нерстве с компанией было объявлено в сентябре 2025 года в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта­ Токаева в Китай. CSCEC построила 90% китайских небоскребов и знаковые объекты в ста странах, включая штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и пекинский стадион «Птичье гнездо».

Сотрудничество с CSCEC открывает доступ к уникальным инженерным решениям, внедрению международных стандартов качества. С учетом сейсмической активности региона Iconic Towers проектируют с применением самых жестких мировых норм сейсмо­стойкого строи­тельства.

Сейчас эксперты CSCEC рассматривают две модели – японскую систему «мягкого поглощения подземного удара», хорошо зарекомендовавшую себя в сейсмоактивных Токио и Шанхае, а также американский метод усиленного стального каркаса. Одна из этих технологий будет применена в Алатау.

На заседании были обсуж­дены финансовая модель проекта, меры по повышению его доходности. В частности, речь шла о сокращении затрат на подземную часть комплекса. Подготовительный этап на строительной площадке уже вошел в активную фазу. В ближайшие месяцы планируется завершить инженерно-­геологические изыскания и испытания опытных свай. Согласно утвержденному графику, сдать объект в экс­плуатацию намечено к концу 2029 года. Общий объем частных вложений в проект превысит 800 млн долларов.

Как подчеркнули участники встречи, привлечение к проекту признанных лидеров индустрии, компаний SOM и CSCEC, гарантирует соблюдение мировых стандартов на каждом этапе строительства. Это сигнал для международного рынка инвесторов о привлекательности Alatau City как города опережающего развития, сочетающего технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни.

Iconic Towers станет первой ласточкой, которая сформирует деловой центр Алатау, задавая инженерную и технологическую планку для последующих инвестиционных проектов.