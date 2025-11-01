Первый профессиональный театр открылся в Экибастузе

Театр
8

Фото: Минкультинформ

В Экибастузе на базе Дворца культуры «Өнер» открылся первый профессиональный театр. Сезон стартовал с постановки драмы «Қош, махаббат!» по произведению Мукагали Макатаева.

Режиссёр постановки — Бибиажар Дихан, известная экибастузцам по спектаклю «Танакөз». Спектакль призван передать зрителю вечные ценности любви, глубину человеческой души, красоту искренних чувств и драму судьбы, выраженные поэтическим языком.

В труппу театра входят 12 профессиональных актеров из разных городов Казахстана. Несмотря на короткий срок работы, коллектив представил несколько постановок. Одна из них драма «Бір түп алма ағашы» по произведению заслуженного деятеля Казахстана Әлімбека Оразбекова, постановку которой осуществил режиссёр Әділет Ақанов.

Особенностью этой постановки стало участие не только профессиональных актёров, но и жителей города. На сцену с мастерами дела вышли представители творческих объединений города.

#культура #Экибастуз #театр

