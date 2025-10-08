Первый республиканский форум «Здоровые города Казахстана» пройдет в Астане

Здравоохранение,Форумы
135
Дана Аменова
специальный корреспондент

Участники мероприятия примут участие в четырех тематических пленарных сессиях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13 октября в Астане состоится первый Республиканский форум «Здоровые города Казахстана». Это масштабное мероприятие станет ключевой национальной площадкой для объединения городов страны в единую сеть «Здоровые города», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Форум откроет возможности для обмена передовыми практиками, обсуждения эффективных стратегий и формирования совместных решений по созданию комфортной, здоровой и устойчивой городской среды.

Цель мероприятия — создать мощную республиканскую платформу, которая обеспечит методологическую и организационную поддержку городам Казахстана в присоединении к национальной сети «Здоровые города Казахстана».

В рамках форума пройдут четыре тематические пленарные сессии:

- «Здоровый город: стратегия устойчивого развития» — знакомство с концепцией и целями сети, опыт Алматы в глобальной инициативе ВОЗ, развитие массового спорта как фактора здоровья.

 - «Образование и здоровье будущего поколения» — роль школ в укреплении здоровья детей, продвижение физической активности, поддержка психического здоровья подростков через молодежные центры.

- «Город для всех возрастов» — инициативы «Здоровые университеты», «Здоровые рабочие места» и центры активного долголетия как основа инклюзивной городской политики.

- «Партнёрство и межсекторальное взаимодействие» — вклад НПО и бизнеса в формирование культуры здорового образа жизни и укрепление здоровья населения.

Форум завершится дискуссией о перспективах развития инициативы и принятием итоговой резолюции, которая станет дорожной картой для реализации проекта в масштабах всей страны.

#Астана #Минздрав #форум #Здоровые города Казахстана

Популярное

Все
Стекольный завод запущен в Алматы
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Нужна новая Концепция антикоррупционной политики
Акцент – на промышленность
Помощь окажут быстрее
Построено реанимационное отделение
Обещания в бензобак не зальешь
Зима проверит качество работы
Район демонстрирует рост
Необходимо действовать вместе в общих интересах
Подкрепить знания практикой
По следам земельных махинаций
На смену стружечной плите придет соломенная
Не поставщики сырья, а создатели добавленной стоимости
ИИ приходит в школы: опыт Актау
Завоевали 19 медалей
Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
На конвейере – сыр и детские смеси
Баурсаков много не бывает
Пенсионерам вход бесплатный
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
В Таразе открылся Дом культуры
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Выбор остается за пациентом: механизм сооплаты за лекарства…
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Государство оплачивает взносы на ОСМС за 15 льготных катего…
ФСМС: Почти в 20 раз выросла выявляемость фактов приписок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]