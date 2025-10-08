Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13 октября в Астане состоится первый Республиканский форум «Здоровые города Казахстана». Это масштабное мероприятие станет ключевой национальной площадкой для объединения городов страны в единую сеть «Здоровые города», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Форум откроет возможности для обмена передовыми практиками, обсуждения эффективных стратегий и формирования совместных решений по созданию комфортной, здоровой и устойчивой городской среды.

Цель мероприятия — создать мощную республиканскую платформу, которая обеспечит методологическую и организационную поддержку городам Казахстана в присоединении к национальной сети «Здоровые города Казахстана».

В рамках форума пройдут четыре тематические пленарные сессии:

- «Здоровый город: стратегия устойчивого развития» — знакомство с концепцией и целями сети, опыт Алматы в глобальной инициативе ВОЗ, развитие массового спорта как фактора здоровья.

- «Образование и здоровье будущего поколения» — роль школ в укреплении здоровья детей, продвижение физической активности, поддержка психического здоровья подростков через молодежные центры.

- «Город для всех возрастов» — инициативы «Здоровые университеты», «Здоровые рабочие места» и центры активного долголетия как основа инклюзивной городской политики.

- «Партнёрство и межсекторальное взаимодействие» — вклад НПО и бизнеса в формирование культуры здорового образа жизни и укрепление здоровья населения.

Форум завершится дискуссией о перспективах развития инициативы и принятием итоговой резолюции, которая станет дорожной картой для реализации проекта в масштабах всей страны.