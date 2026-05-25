Минздрав определяет лучшего медработника года

Медработники различных профилей и служб будут отмечены в 17-ти номинациях

Накануне Дня медицинского работника Минздрав определит победителей ежегодного республиканского конкурса «Лучший в профессии – 2026» среди медицинских и фармацевтических работников, сообщает Kazpravda.kz

Как уточнили в министерстве, в настоящее время реализуется республиканский этап, в рамках которого из числа лидеров регионального этапа конкурсная комиссия ведомства определит победителей по всем 17 номинациям с присуждением денежного поощрения в размере 500 МРП.

Медицинские работники различных профилей и служб будут отмечены в следующих номинациях: «Лучший врач стационара», «Лучший врач неотложной помощи», «Лучший врач первичной медико-санитарной помощи», «Лучший сельский врач», «Лучший социальный работник в здравоохранении», «Лучший акушер», «Лучшая медицинская сестра стационара», «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи», «Лучшая сельская медицинская сестра», «Лучший фельдшер», «Лучший преподаватель медицинского вуза», «Лучший преподаватель медицинского колледжа», «Лучший ученый в здравоохранении», «Лучший менеджер здравоохранения», «Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы», «Лучший провизор».

Конкурс организован с целью повышения престижа медицинских профессий, мотивации специалистов и демонстрации лучших практик в области здравоохранения.

В министерстве также напомнили, что в апреле 2024 года Главой государства был принят закон, предусматривающий целый ряд мер социальной поддержки медицинских работников. Согласно принятого закона по итогам 2025 года мерами социальной поддержки воспользовались 1 760 врачей, выехавших на работу в регионы, из которых 529 врачей по остродефицитным специальностям получили единовременные выплаты в размере 8,5 млн. тенге.

Кроме того, впервые по инициативе Президента РК в последние два года лучшим докторам присваивается почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері».

В прошлом году общий объём государственной поддержки медицинских работников впервые составил свыше 4,5 млрд тенге, тогда как в 2024 году на это направление было выделено 2,2 млрд тенге.