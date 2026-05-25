Как безопасно провести праздник и избежать отравлений

Жителей разных регионов страны призвали строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при продаже, забое скота и приготовлении пищи.

«При продаже и забое скота необходимо: проводить продажу и жертвоприношение только в специально отведённых местах, иметь ветеринарные документы на животных, соблюдать санитарные требования на убойных пунктах: наличие воды, канализации, своевременный вывоз и утилизация отходов, обеспечивать наличие медицинских книжек у работников и соблюдение личной гигиены. В домашних условиях рекомендуется: обеспечить условия для мытья рук, регулярно проветривать помещения, покупать продукты только в проверенных местах с документами, подтверждающими их безопасность, домашние консервы перед употреблением подвергать термической обработке 15–20 минут, скоропортящиеся блюда употреблять сразу после приготовления и не хранить при нарушении условий хранения, не допускать к приготовлению пищи людей с признаками инфекционных и кожных заболеваний», – сказано в публикации.

Там же добавили, что на объектах питания и в мечетях необходимо обеспечить бесперебойное холодное и горячее водоснабжение, наличие средств для мытья и сушки рук, исправную работу вентиляции и кондиционирования, наличие документов на пищевую продукцию, соблюдение санитарных условий, наличие у персонала медицинских книжек и ежедневный предсменный медосмотр.

Несоблюдение санитарных требований может привести к возникновению пищевых отравлений и распространению инфекционных заболеваний среди населения.