Первый трофей от ФИФА

Футбол
1054
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

31 марта 2026 года вошло в летопись отечественного спорта как день, когда сборная Казахстана по футболу подняла над головой свой первый трофей под эгидой FIFA (Международной федерации футбола).

фото kff.kz

На поле столичной «Астана Арены» подопечные Талгата Байсуфинова не просто «дожали» крепкую команду Коморских островов, но и продемонстрировали зрелый, прагматичный футбол. Этот матч позволил нам триумфально завершить FIFA Series. Несмотря на товарищеский статус турнира, наличие официальных медалей и кубка придало успеху особый вес, превратив рядовое противостояние в историческое событие для всей страны.

Старт решающего поединка буквально ошеломил гостей. Уже на 4-й минуте казахстанцы организовали образцовый прессинг, ставший фатальным для обороны коморцев. Главным архитектором выступил вингер шотландского «Хартса» Ислам Чесноков. Его агрессивный напор заставил голкипера соперника совершить непростительную ошибку при выносе снаряда. Чесноков перехватил мяч и хлестко пробил в дальний угол – штанга спасла гостей, но лишь на мгновение. На отскоке первым оказался полузащитник семейского «Елимая» Рамазан Оразов, который хладнокровно и технично отправил мяч в сетку, забив свой второй гол за национальную команду.

В первые минуты после взятия ворот хозяева продолжали доминировать на каждом участке поля, стремясь развить успех. Однако к середине тайма игра начала выравниваться. Несколько раз футболисты Казахстана не успевали за быстрыми перемещениями коморцев на флангах, что вынудило арбитра остудить пыл Оразова и Исламбека Куата желтыми карточками. На 35-й минуте возникла опасная ситуация и для нас: вратарь Темирлан Анарбеков не совсем удачно сыграл на выходе, и форвард Абубакар Али бил по фактически пустым воротам. Однако самоотверженный подкат нашего защитника спас ситуацию. Перед самым перерывом Оралхан Омиртаев забил второй гол, но радость болельщиков была недолгой – боковой судья зафиксировал офсайд.

Второй тайм начался с плановых перестановок. Талгат Байсуфинов заменил Анарбекова на Бекхана Шайзаду и начал активно освежать атакующую линию. На поле появились Артур Шушеначев, Айбол Абикен и Александр Мрынский. После серии замен игра раскрылась, превратившись в качели. Гости большими силами пошли вперед. На 72-й минуте Максим Самородов имел идеальный шанс закрыть все вопросы. Вингер российского «Ахмата» мастерски исполнил удар, но на пути мяча вновь встала штанга.

Концовка матча выдалась нер­вной. На 86-й минуте сборная Коморских островов едва не сравняла счет, но нам повезло. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Казахстана – 1:0. Шесть очков в двух турах (включая победу над Намибией 2:0) гарантировали подопечным Байсуфинова первое место. А Ислам Чесноков был признан лучшим игроком турнира. Командный кубок теперь будет храниться в Казахстанской федерации футбола.

#Спорт #футбол #FIFA

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Роналду вернулся в строй после травмы
ФИФА установила рекордные цены на финал ЧМ-2026
Казахстанский футболист подписал контракт с «Барселоной»
ФИФА выступила с заявлением по участию Ирана на ЧМ-2026

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]