На поле столичной «Астана Арены» подопечные Талгата Байсуфинова не просто «дожали» крепкую команду Коморских островов, но и продемонстрировали зрелый, прагматичный футбол. Этот матч позволил нам триумфально завершить FIFA Series. Несмотря на товарищеский статус турнира, наличие официальных медалей и кубка придало успеху особый вес, превратив рядовое противостояние в историческое событие для всей страны.

Старт решающего поединка буквально ошеломил гостей. Уже на 4-й минуте казахстанцы организовали образцовый прессинг, ставший фатальным для обороны коморцев. Главным архитектором выступил вингер шотландского «Хартса» Ислам Чесноков. Его агрессивный напор заставил голкипера соперника совершить непростительную ошибку при выносе снаряда. Чесноков перехватил мяч и хлестко пробил в дальний угол – штанга спасла гостей, но лишь на мгновение. На отскоке первым оказался полузащитник семейского «Елимая» Рамазан Оразов, который хладнокровно и технично отправил мяч в сетку, забив свой второй гол за национальную команду.

В первые минуты после взятия ворот хозяева продолжали доминировать на каждом участке поля, стремясь развить успех. Однако к середине тайма игра начала выравниваться. Несколько раз футболисты Казахстана не успевали за быстрыми перемещениями коморцев на флангах, что вынудило арбитра остудить пыл Оразова и Исламбека Куата желтыми карточками. На 35-й минуте возникла опасная ситуация и для нас: вратарь Темирлан Анарбеков не совсем удачно сыграл на выходе, и форвард Абубакар Али бил по фактически пустым воротам. Однако самоотверженный подкат нашего защитника спас ситуацию. Перед самым перерывом Оралхан Омиртаев забил второй гол, но радость болельщиков была недолгой – боковой судья зафиксировал офсайд.

Второй тайм начался с плановых перестановок. Талгат Байсуфинов заменил Анарбекова на Бекхана Шайзаду и начал активно освежать атакующую линию. На поле появились Артур Шушеначев, Айбол Абикен и Александр Мрынский. После серии замен игра раскрылась, превратившись в качели. Гости большими силами пошли вперед. На 72-й минуте Максим Самородов имел идеальный шанс закрыть все вопросы. Вингер российского «Ахмата» мастерски исполнил удар, но на пути мяча вновь встала штанга.

Концовка матча выдалась нер­вной. На 86-й минуте сборная Коморских островов едва не сравняла счет, но нам повезло. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Казахстана – 1:0. Шесть очков в двух турах (включая победу над Намибией 2:0) гарантировали подопечным Байсуфинова первое место. А Ислам Чесноков был признан лучшим игроком турнира. Командный кубок теперь будет храниться в Казахстанской федерации футбола.