Собравшихся интересовало не только то, где будет жить и как питаться наш путешественник. Но и какой у него план действий на случай форс-мажорных обстоятельств. По словам Бахтияра Кожахметова, все, что связано с безопасностью казахстанца, продумано: шенгенская виза оформлена, финансовая поддержка, собранная благодаря местным исполнительным органам и спонсорам, имеется. Сам же ата скромно вытаскивает из кожаного тумара (традиционный оберег в виде треугольника, носимый на шее) небольшой датчик – GPS-трекер. Именно по нему будет отслеживаться маршрут путешественника.

– Сначала вылетаю транзитом до Стамбула, оттуда – в Сербию. А дальше пойду пешком в Венгрию, Австрию, Германию и Францию. Вернуться планирую из Парижа в конце апреля. Путешествуя по Казахстану, брал с собой собственноручно оборудованную телегу и по несколько пар обуви. В этот раз мой багаж будет минимальным: медицинская аптечка, туалетные принадлежности, спальный мешок. Раньше моей «спутницей» была палатка, но в европейских странах дикий кемпинг запрещен, поэтому ночевать буду в отелях, а встречаемых на пути диких животных, надеюсь, получится отпугнуть бенгальскими огнями, – улыбаясь рассказывает Сарсенбай Оспанович, который в 2022 году преодолел порядка 8 тыс. км, посетив 17 областей нашей страны.

Спустя год, в 2023-м, любитель дальних расстояний отправился из Атырау на Кавказ, оттуда – в Грузию и дальше в столицу Турции. В 2025-м выбрал еще более длинный маршрут: из Усть-Каменогорска в Монголию, а оттуда – в Пекин. Во всех походах он преследовал только благие цели: не просто изучение мира, расширение кругозора, но и пропаганда культурно-нравственных ценностей казахского народа, а его верным «сопровождающим» был обычный чемодан на колесах.

– Колеса на чемодане, что идут от производителя, как вы понимаете, не смогли бы выдержать длинные маршруты, поэтому я заменил их на более прочные – те, которые со спицами и более жесткими протекторами. Аналогичный саквояж, украшенный в национальном стиле, беру с собой и в этот раз. Плюс – рюкзак. При благоприятных условиях планирую преодолевать 40 километров пути в день. Иностранных языков я, к сожалению, не знаю, поэтому со мной всегда портативный синхронный переводчик, – говорит ата.

Сарсенбай Котырашов официально занесен в Книгу рекордов Казахстана (КИНЭС) за пешее путешествие по всем регионам страны. Вернувшись из Парижа, аксакал отправится в США, так как планирует попасть и в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой пеший путешественник, обогнувший земной шар. Так пожелаем ему удачи и легкого пути!