Известный казахстанский путешественник 76-летний Сарсенбай Котырашов снова отправился в путь. Но в этот раз – не по Казахстану и даже не по близлежащим странам, а по европейской части континента. В день официальных проводов состоялся брифинг с участием героя встречи и его помощника – краеведа Бахтияра Кожахметова, земляков и журналистов. Настроение у аксакала было приподнятым, а на вопрос о том, не тревожится ли он, как-никак другой менталитет и климат, ответил: «Там тоже живут люди! Человек человеку – друг!»
ПопулярноеВсе
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Новый завод откроют в мае
История Ботая оживает в кино
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Сильные регионы – сильная страна
Оберег для целого мира
Помогут разобраться в «цифре»
Марафон силы и амбиций
В Алматы стартовал проект «Жасыл болашақ»
Платформа для безопасности
Нужна безопасная среда для каждого ребенка
Швейный цех запущен в Сузаке
Продолжается эстафета новоселий
Защитить титул чемпиона
Помочь детям в кризисной ситуации
Слово о замечательном человеке
Необходим глобальный диалог
Шкурный интерес
Радиация, которая лечит
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Игры «Жулдызай» объединяют
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]