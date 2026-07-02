Оркестр имени Курмангазы завершил сезон концертом к национальному дню домбры

В программу заключительного вечера вошли народные кюи, народные песни и произведения казахских композиторов, составляющие золотой фонд национальной музыкальной культуры

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Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы завершил 92-й концертный сезон концертом, посвященным Национальному дню домбры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

На сцене выступили Народный артист Казахстана Рамазан Стамгазиев, лауреаты международных и республиканских конкурсов Нургалым Аманбай, Жайна Бауыржанқызы, Нурсултан Утеген и Сабира Бибатырова.

За дирижерским пультом были главный дирижер оркестра, кавалер ордена «Құрмет» Абылай Тилепберген, заслуженный деятель Казахстана Жексен Айсын и лауреат международных и республиканских конкурсов Нарын Кажгали.

В течение сезона оркестр представил новые концертные программы, провел гастрольные туры, принял участие в республиканских и международных культурных проектах.