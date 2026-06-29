Яркий гала-концерт завершил юбилейный концертный сезон «Қазақконцерта»

Культура,Музыка
Дана Аменова
специальный корреспондент

В программе гала-концерта прозвучали мировые хиты, саундтреки к известным кинофильмам и телепроектам

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При поддержке МКИ РК 27 июня в Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Р. Баглановой состоялся масштабный гала-концерт FOLK SHOW, посвященный закрытию 65-го концертного сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

FOLK SHOW   концертный проект, направленный на популяризацию национального музыкального наследия в современном формате.

Автор и дирижер проекта лауреат республиканских и международных конкурсов, отличник культуры, яркий представитель современного музыкального искусства Адилет Азбаев.

В программе гала-концерта прозвучали мировые хиты, саундтреки к известным кинофильмам и телепроектам, а также широко признанные произведения казахской музыкальной культуры в исполнении Казахского государственного фольклорного ансамбля Astana Sazy, Казахского государственного симфонического оркестра и группы G band.

Также в музыкальном вечере приняли участие ансамбль танца «Гүлдер», ансамбль танца «Бірлік», творческий коллектив Государственного театра Astana Musical, а также известные артисты «Қазақконцерт» - Ербол Тажибаев, Айзада Кемел, Алтыншаш Мукатаева, Олжас Курманбек, Дидар Абдухалык, Жанна, Нуркен Якияев, Самгар Толкынханулы и другие артисты.

В программу концерта вошли музыкальные композиции Qazaq Symphony, «Шал», KZ Hits, «Детство», произведения, посвященные творчеству Батырхана Шукенова, цикл «Қазақша тренд», легендарный кюй Курмангазы «Адай», входящий в золотой фонд казахской музыки, а также мировые хиты и лучшие саундтреки киноиндустрии: La La Land, Titanic, Game Evolution, Game of Thrones, Va-bank и Bollywood Medley.

Гости вечера не только насладились разнообразной музыкальной программой, но и стали свидетелями ярких хореографических постановок.

Стоит отметить, что главной целью концерта стала широкая популяризация национального музыкального искусства и демонстрация творческого потенциала народных музыкальных инструментов.

Таким образом, завершая свой 65-й концертный сезон, «Қазақконцерт» органично объединил традиционное искусство с современными музыкальными тенденциями, подарив почти тысяче зрителей яркие эмоции и незабываемые впечатления, и попрощался с публикой до нового сезона.

В завершение вечера от имени МКИ коллективу «Қазақконцерт» был вручен знак признания «Ықылас гүлі».

#концерт #сезон #Qazaqconcert

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