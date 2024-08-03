Пищепром: товарный гость в своей стране?

В Павлодаре на базе РПП «Атамекен» состоялось заседание «круглого стола» с участием члена Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК Нуржана Ашимбетова, представителей региональной палаты предпринимателей, производителей продуктов питания, Альянса отраслевых союзов.

В ходе мероприятия обсуждались проблемы роста объемов импортных товаров на продовольственном рынке Казахстана. Отмечалось, что за последний год ситуация с их доминированием на торговых полках заметно обострилась.

Как отметили предприниматели, торговым точкам выгоднее продавать продукты зарубежных производителей, так как последние предлагают цены ниже казахстанских. При этом нередко более дешевый импортный продукт оказывается довольно низкого качества.

– Парадокс в том, что в своей стране мы оказались в положении гостей, а хозяином здесь себя чувствует кто-то другой, – отметил в своем выступлении директор ТОО «Фирма Арго» Олег Литвиненко. – Мы не конкуренты торговым сетям, и у нас должна быть одна общая цель – обеспечить граждан качественной, натуральной, свежей и доступной по цене едой. Для этого необходимо выделять в магазинах лучшие полки с надписью «Сделано в Казах­стане». Чем мы хуже тех же российских, белорусских, литовских производителей, которые имеют большие пространства, лучшие места на полках?

Кроме того, нужна отмена всевозможных «входных платежей», ретробонусов – вообще любых дополнительных выплат, которые торговые сети взимают с производителей за то, что берут на продажу их товар.

Также для перерабатывающей отрасли необходимы меры господдержки – отдельная государственная программа льготного финансирования оборотных средств для закупа сырья у фермеров. Такие программы успешно действуют у россиян и белорусов, благодаря чему их конкурентные позиции на рынке заметно сильнее.

Участники заседания подчерк­нули также необходимость усиления государственного контроля над импортом продовольствия. Они отметили, что для обеспечения справедливых условий на рынке нужно создать равные условия для всех производителей и поставщиков, чего в настоящее время не наблюдается.

В условиях открытого рынка на территории ЕАЭС, как уже говорилось выше, госструктуры России и Беларуси оказывают большую, по сравнению с Казахстаном, поддержку своим аграрным и пищевым отраслям. В этих странах предприятия гораздо крупнее, имеют лучше развитую логистику и сырьевую базу, что позволяет им значительно снижать себестоимость продукции.

Таким образом, при отсутствии адекватных ограничительных мер со стороны государства открытый рынок не приносит ожидаемой пользы, так как затрудняет сбыт казахстанской продукции внутри страны и фактически угрожает отечественной отрасли. В этой связи было предложено, чтобы Казахстан настойчиво добивался равных условий поддержки и ценообразования в рамках ЕАЭС и вводил меры защиты и специального регулирования для своих производителей на внут­реннем рынке.

По словам директора ТОО «МолКом Павлодар» Виталия Михайлова, его предприятие на фоне растущего давления дешевого импорта вынуждено сокращать ассортимент товаров, поставляемых в торговлю.

– Сейчас у нас порядка 90 наи­менований выпускаемой молочной продукции, но когда мы приходим в торговую сеть, нам дают на полках буквально 15 сантиметров! А за дополнительную торговую площадь требуют платить, однако у нас, в отличие от тех же россиян, таких ресурсов нет. Вывод: казахстанским производителям нужны меры гос­поддержки и регулирования, – отметил спикер.

По его словам, необходимо законодательно отрегулировать эту сферу, в приоритете должны находиться казахстанские продукты питания.

Участники мероприятия приш­ли к единому мнению: в условиях нынешней глобальной нестабильности необходимо не на словах, а на деле обеспечивать продовольственную безопасность страны. Иначе возможен крах. К примеру, сейчас в некоторых регионах Казахстана доля продовольствия из РФ на полках магазинов достигает 80 и более процентов, и что произойдет, если российские производители вдруг в одночасье откажутся от поставок?..

– Казахстан ставит перед собой амбициозную цель – стать ведущей агропромышленной державой региона. И эти планы абсолютно реальны, учитывая наши природные возможнос­ти. Однако для их осуществления необходима системная, комплекс­ная, тщательно продуманная поддержка отрасли. Нужно, чтобы производители РК могли зарабатывать достаточные средства и вкладывать их в модернизацию и расширение своих производств.

Все эти цели позволит реализовать новый закон, который мы сейчас готовим. Он, в частности, даст возможность создать для отечественных производителей приоритетные условия на рынке, повысить их доходы. Считаем продовольственную безопасность Казахстана приоритетом в текущих условиях, – подытожил депутат Мажилиса Парламента Нуржан Ашимбетов.

Участники заседания «круглого стола» отметили, что данная тема должна постоянно стоять на повестке дня госорганов, нужны конкретные меры, направленные на повышение конкурентоспособности отечественной пищевой отрасли.