Колонка обозревателей

Пиши и сокращай

Кирилл Пяртель

Экоактивисты осквернили еще один мировой шедевр. Сначала в Англии томатным супом облили «Подсолнухи» Ван Гога, затем в Германии залили картофельным пюре картину «Стога сена» Моне. В обоих случаях сделано это было во благо природы, но явно не от большой культуры.

А участники группы немецких протестующих, решивших прив­лечь внимание к декарбонизации автомобильной отрасли, ворвались в автосалон и намертво приклеились к полу. Сотрудники автогиганта взвесили доводы активистов и, решив, что гостеприимство должно перевешивать, дали гостям возможность делать все, что они захотят.

Учитывая действие клея, в действиях активисты были весьма ограничены. Когда же гости попросили еду и воды, персонал салона ответил в духе античных лаконийцев: «Идите и возьмите!» А вечером и вовсе выключили свет и отопление и разошлись по домам. В итоге активистам, оставшимся в не очень гордом одиночестве, ничего не оставалось, как прекратить бойкот и сдаться полиции.

Получается странная история. Язык человечеству дан, чтобы договариваться, лучше понимать друг друга. Но почему-то вместо решения одной проблемы создают другую. Страдает же в очередной раз Ван Гог…

Да, разговорами нефтяных гигантов вряд ли можно пронять. Но что характерно: никто же не запомнит, в чем была цель акции, декарбонизацию-то не каждый выговорит. А что «Подсолнухи» пытались испортить – это в головах осядет.

Человек привык все сокращать ровно до того момента, пока в голове не останется понятной и доступной формулы. По какому принципу происходит сокращение, угадать сложно. Травмы, детские обиды, отсутствие воспитания, образования, нехватка денег – причин много, но в итоге всегда есть риск остаться непонятым в холодной комнате и в полном одиночестве.

Открытым конкурсом и решением комиссии (состав которой далеко не всем показался авторитетным) новая область Жетысу получила новый герб в максимально сжатые сроки. Автор был ограничен только кругом, в который успешно вписались узоры, символ города, горы, солнце, шанырак, верблюды, реки, озера и архары. И еще название области, набранное базовым шрифтом, который используется при наборе мелкого текста, но никак не заголовков.

О вкусах, пожалуй, не спорят. Но, кажется, пора задуматься о комплексном ребрендинге регионов. Один раз разработать для каждого достойный символ, который не нужно будет перерисовывать каждую пятилетку. Большие геральдические гербы давно вышли из моды. Сегодня спрос на узнаваемые и понятные символы. И что важно: все логотипы или гербы должны хорошо считываться в маленьких размерах, чтобы достойно выглядеть не только на фасаде акимата, но и на экранах мобильных устройств.

Футбольный клуб «Жетысу», кстати, в этом плане куда современнее. Команда сориентировалась в трендах и сделала лого сильно напоминающим логотип итальянского «Ювентуса», который своим ребрендингом изменил все тренды.

Дизайнерская беда не приходит одна. В сообществе креативщиков в преддверии праздников активно обсуждают и логотип празднования Дня Республики. Возвращение праздника воспринято позитивно, а вот с логотипом получилось неоднозначно. Орла скачали со стока и с незначительными изменениями превратили в символ нового старого праздника. Благо проект никто не позиционировал как авторскую работу с большим бюджетом. Но осадочек остался.

Впрочем, даже если бюджет и был, всегда можно сказать, что это деньги спонсоров. Как с праздничными салютами в Астане…

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