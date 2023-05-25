Планам автоугонщика помешала работница АЗС в Астане (видео)

Подозреваемого в угоне автомобиля и краже задержали в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Скриншот с видео ДП Астаны

49-летний мужчина днем во дворе дома по улице Тлендиева заметил незапертую машину Mercedes-Benz с ключами в замке зажигания. Недолго думая, он угнал ее.

Затем угонщик заехал на АЗС, где, залив полный бак и выпив бутылку «энергетика», попытался уехать, не оплатив счет. Однако ему помешала кассир АЗС, которая и вызвала полицию.

Злоумышленника, успевшего скрыться, стражи порядка задержали на следующий день.

В ходе расследования стало известно, что астанчанин также причастен к краже. Ранее ночью в том же дворе горожанин из открытого салона Daewoo Nexia похитил сумку с документами.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания ДП. Проводится досудебное расследование.