Планы амбициозные, проблемы – с бородой

Яйцо – товар сезонный

Последние четыре года птицеводство республики переживает не лучшие времена. Отмена государственных субсидий для производителей куриного яйца, резкий рост цен на птичьи корма, ветпрепараты и, как следствие, высокая себестоимость сделали свое дело.

Спрос на куриное яйцо упал по большей части из-за сложнос­тей с экспортом, и птицефабрики вынуждены были сократить объемы производства примерно на четверть: с 4,5 млрд яиц – в 2021 году до 3,6 млрд – в 2023-м. Оправиться от кризиса отечественное птицеводство не может и по сей день.

Впрочем, птицефабрики заявляют о готовности нарастить свои мощности до прежнего уровня. Для этого не потребуется даже строить новые площадки. Нужны лишь новые и устойчивые рынки сбыта. Тот товар, что производят сегодня, с лихвой покрывает потребности казахстанского потребителя, на экспорт уходит менее 10% куриного яйца.

– Сегодня мы говорим о том, что нам необходимо расширять географию экс­порта. Без этого наращивать объемы производства бессмысленно. Потому что яйцо – сезонный товар, и, чтобы, допустим, в летнее время, когда падают продажи, мы могли его сбыть без экономических проблем, нужны новые рынки. Сейчас с Минсельхозом прорабатываем несколько вариантов. Один из них – Малайзия. Почему именно это направление? Во-первых, потому, что там заинтересованы в качественной продукции, коей и считают наш товар. Во-вторых, это исламская страна, которая стремится покупать халяльные продукты. И все это мы можем обеспечить. Но есть вопросы с логистикой. Если Правительство поддержит нас и будет субсидировать данное направление, то Малайзия станет очень хорошим партнером, – говорит гендиректор ТОО «Жас-Канат 2006» и президент союза «Ассоциация яичных производителей Казахстана» Кайрат Маишев.

Казахстанские производители куриного яйца рассматривают и еще одно направление для экс­порта – в Китай. Однако, помимо вопросов с логистикой, в обоих случаях необходимо решить еще одну важную задачу – наладить переработку, ведь яйцо – товар довольно хрупкий и вряд ли одолеет такие расстоя­ния в целости и сохранности. Поэтому птицеводы замахнулись на осуществление двух крупных проектов по переработке яйца и помета.

Первый – очень серьезная перс­пектива для отрасли. Современное оборудование способно изготавливать несколько вариантов: порошковый, меланжевый, замороженный продукт… В общей сложности 30 позиций только на одной линии. Цена вопроса – 20 млрд тенге.

– Завод по переработке куриных яиц очень недешев, его невыгодно запускать лишь для одной птицефабрики, он должен работать на весь Казахстан. Сейчас определяется место его расположения. Проект будет заявлен от ассоциации, куда входят все крупные и средние птицефабрики страны, – сообщил Кайрат Маишев. – Что касается планов по переработке помета, здесь также есть два варианта – использовать его как сырье для получения газа и применять как топливо при генерации электроэнергии или производить органические удобрения.

По сути, такой мини-заводик можно на каждую птицефабрику поставить. Здесь все просто: покупается оборудование, строится площадка, бетонируется. И вот как зерно в бурты выкладывается, так и помет закидывается в станки и сушится, вследствие чего из него уходит аммиак, и он превращается в подобие органики. Получается очень ценное удобрение.

Вообще, сегодня такие технологии применяются во всем мире. К примеру, в Европе ни одну животноводческую ферму не строят без цикла переработки. Фермер в обязательном порядке должен отходы производства перерабатывать или утилизировать. Это правильная позиция с экологической точки зрения.

Стоимость этих проектов, конечно, в разы меньше, чем по переработке яйца, но тоже не из дешевых. Чтобы превращать помет в газ и свет, нужно вложить порядка семи миллионов евро, а для получения органического удобрения потребуется ориентировочно миллион долларов.

Ипотека для ветеринара

Впрочем, как показывает прак­тика, не все решают деньги. Финансовые вливания в осуществление столь амбициозных планов, конечно же, важная сос­тавляющая, но не единственная. Сегодня главная головная боль, пожалуй, любой отрасли реального сектора – дефицит квалифицированных специалис­тов. Чтобы утолить этот голод, предприятия выкручиваются как могут. Но птицеводство – особый случай.

Так уж сложилось, что ни в одном университете и ни в одном колледже республики для отрасли кадры не готовят. Поэтому птицефабрики испытывают крайний дефицит абсолютно всех специалистов! Не хватает как простых работяг, так и мастеров высшего звена: зоотехников, технологов, ветврачей, лаборантов… Их приходится приглашать из крупных городов Казахстана и даже из России.

– Мы пробовали работать с университетами, но пока не получается. Проблема в том, что у студентов, которые жили в городе, совсем иная парадигма. Даже если молодой человек сегодня окончит отделение ветеринарии, то будет искать работу в лаборатории на городском предприятии или же заочно поступит на юрфак. Приехать на производство в сельскую местность для него немыслимо… Поэтому считаем, что нужно делать ставку на сельскую молодежь. Она хотя бы знает, как выглядит курица. Сегодня мы готовы давать дуальное обучение, возможность проходить практику, оплачивать ее, привозить, отвозить студентов и полностью вести их до самого выпуска. Попробуем такой вариант, надеюсь, заинтересуем молодежь, – поведал о планах Кайрат Маишев.

Птицеводы считают, что государство тоже должно включиться в решение проблемы. В частности, оно могло бы выделять гранты для обучения специалистов, а также рассмотреть возможность предоставления ипотечных займов для сельской местности. Это позволило бы решить кадровый вопрос не только птицефабрикам, но и другим предприятиям аграрной направленности.

Другая немаловажная проблема, которая не решается из года в год, – зависимость казахстанского птицеводства от импорта. Племенной материал, вакцина, оборудование, запчасти для него… Практически все приходится завозить извне.

В нашей стране ничего из необходимого перечня не выпускается. Все это приходится покупать за валюту. В конечном итоге экономика птицефабрик проседает. Так что как ни крути, а на одних намерениях никакое предприя­тие птицепрома далеко не уедет, какими бы амбициозными у него ни были планы.