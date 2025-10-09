Плата за невнимательность высока

Валентина Мелехова

На 31% увеличилось количество аварий на дорогах Костаная, а число пострадавших в них возросло на 35%. За восемь месяцев этого года в областном центре зарегистрировано 456 ДТП, в результате которых различные травмы получили 568 и погибли два человека.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как показывает анализ, основную часть всех дорожно-транс­портных происшествий сос­тавляют столкновения авто, в основном из-за несоблюдения дистанции при проезде перекрестков. Часто аварии совершаются из-за невнимательности водителей и превышения ими допустимых скоростей.

На динамику аварийности влия­ет и увеличение количества автомобилей. За последние пять лет количество машин, курсирующих по дорогам города, возросло на 22 тыс. – с 69 724 до 91 762 единиц. Кроме того, ежесуточно область транзитом пересекают более 10 тыс. авто, из которых около 5 тыс. приходится на грузовой транспорт.

По статистике, более 75% ДТП приходится на часы пик либо обеденное время, когда на дорогах находится наибольшее количество транспорта, в том числе транзитного. Стоит отметить, что львиная доля аварий совершена водителями-мужчинами и лишь 20% – женщинами. При этом чаще всего виновниками ДТП становятся молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет – 74% всех аварий.

– Несмотря на принимаемые меры по профилактике дорожно-транспортного травматизма, с участием несовершеннолетних в Костанае зарегистрировано 121 ДТП, в них получили различные травмы 125 детей, – отметил начальник управления полиции города Костаная полковник полиции Булат Иманов. – Первым шагом по снижению ДТП с участием несовершеннолетних должно стать усиление работы образовательных учреждений в вопросе обучения Правилам дорожного движения. Предмет «Безопасность на дороге» должен стать обязательным в учебных планах. Причем важно использовать различные современные технологии и методики, такие как виртуальная реальность и интерактивные тренажеры, которые помогут сделать процесс обучения более занимательным и запоминающимся.

