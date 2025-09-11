– Соответствующий мастер-план на 2024–2030 годы был разработан в 2023-м с образованием нового региона, – отметил спикер.

В принципе, в области Улытау под посевы пригодны 90 тыс. га земли, но, к сожалению, из-за дефицита поливной влаги ежегодно здесь засевается меньше трети – всего около 24 тыс. га. Поэтому одна из приоритетных задач – ввести в оборот как можно больше сельскохозяйственных земель, пригодных для растениеводства.

Регион может обеспечить себя зерном, тем не менее, есть большая потребность в выращивании кормовых – в Улытау два больших района активно занимаются животноводством. Для достижения этой цели, согласно поручению Президента, в республике проводятся работы по восстановлению ирригационных систем, реконструкции водохранилищ, внедрению водосберегающих технологий и цифровизации каналов. Ряд проектов осуществляется и в области Улытау.

– Один из них – проект орошения с использованием дождевального оборудования, – пояснил Жанибек Нупиров. – В тестовом режиме его испытали еще в 2023 году, в ­2025-м три крестьянских хозяйства установили новую оросительную систему. Благодаря этому нынче было дополнительно засеяно около 1 000 га.

В 2026 году проект намечается расширить, ожидается, что под кормовые будет отведено еще 1 500 га.

– Президент страны поставил задачу – использовать новые технологии, и мы постепенно ее решаем, – подчеркнул Жанибек Нупиров. – Плюсы дождевального орошения состоят в том, что оно позволяет экономить воду. Особенно при использовании современных машин с автоматизированными системами.

Разрешение на использование воды для орошения дают РГП «Казводхоз» и Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн.