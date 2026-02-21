Площади посевов придется сократить

Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Дефицит поливной воды остается одной из самых острых проблем в аграрном секторе Алматинской области. По этой причине в нынешнем году посевные площади под рис сократят примерно на 1 тыс. га.

фото Дмитрия Ерофеева

Часть рисоводческих хозяйств перейдет на возделывание других, менее влагоемких культур. С аграриями уже проводится разъяснительная работа. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Еркинбек Дауткулов.

По его словам, грядет пересмотр всей структуры посевных площадей Алматинской облас­ти, насчитывающих 436 тыс. га. Свыше половины этого объема – орошаемые угодья. В основном местные дехкане выращивают на них пшеницу, кукурузу, рис, сою, подсолнечник, картофель, овощные и бахчевые культуры.

Согласно плану нынешнего года, общая площадь посевов риса не должна превысить 5,8 тыс. га. С целью соблюдения установленного лимита приняты правила, предусматривающие увеличение тарифов в случае потребления воды рисоводами свыше удельной нормы.

– Сейчас полным ходом идет подготовка к ­весенне-полевым работам, – отметил Еркинбек ­Дауткулов. – Главный акцент делается на организации рационального использования поливных ресурсов, внедрении водосберегающих технологий. Крестьянские хозяйст­ва полностью обеспечены семенами, решаются вопросы поставок ГСМ, минеральных удобрений. Готов также машинно-тракторный парк – в посевную кампанию будет задействовано около восьми тысяч единиц сельхозтехники.

Основными источниками поливной воды в регионе считаются­ водохранилища (Капшагай, Бартогай, Бестобе и другие), а также горные реки Заилийского Алатау.

В нынешнем году завершится реконструкция Большого Алматинского канала, в планах – капитальный ремонт Бартогайского водохранилища, строительство группового водопровода и четырех магистральных каналов.

Вскоре при поддержке Исламского банка развития начнется масштабная реконструкция оросительных сетей протяженностью 550 км. В результате поливной водой будут обеспечены свыше 34 тыс. га сельхозугодий.

