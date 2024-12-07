По делу о махинациях арестован глава государственной налоговой службы Кыргызстана

Накануне Госкомитет национальной безопасности после допроса задержал фигурантов, их подозревают в коррупции и злоупотреблении должностным положением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Глава государственной налоговой службы (ГНС) Киргизии Алтынбек Абдувапов и его заместитель арестованы до 20 января, сообщила в субботу пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

«В отношении Алтынбека Абдувапова и Исламбека Кыдыргычова применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 20 января 2025 года», - сообщили в пресс-службе суда.

Накануне Госкомитет национальной безопасности после допроса задержал фигурантов, их подозревают в коррупции и злоупотреблении должностным положением. В ходе следствия установлена их причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных.

Ранее Государственная налоговая служба обязала поставщиков и производителей алкогольной продукции заменить акцизные марки, изготовленные в 2023 году и ранее, на новые - образца 2024 года. Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов) обратилась в кабинет министров и попросила увеличить срок замены акцизных марок с трех дней до шести месяцев.

В то же время ГКНБ раскрыл коррупционную схему, связанную с акцизными марками. Ущерб государству составил 3,2 млрд сомов ($36,8 млн). В бишкекских районных налоговых отделениях проведены обыски, по факту злоупотребления должностным положением задержаны высокопоставленные сотрудники ГНС.