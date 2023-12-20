По работе и награда

Аграрии со всего региона собрались в Талдыкоргане в канун Дня Независимости, чтобы принять заслуженные поздравления с прошедшим профессиональным праздником. Тогда, в ноябре, им было не до торжеств – продолжалась уборочная страда.

Теперь же труженики сельского хозяйства с гордостью подытоживают – год все же удался. Область Жетысу нынче впервые заняла четвертое место в стране по объему урожая зерновых: с почти 518 тыс. га собран 1 млн 900 тыс. тонн зерна.

Объем валовой продукции сельского хозяйства региона за 11 месяцев достиг почти 476 млрд тенге. Сто двадцать перерабатывающих предприятий произвели продукции на 20% больше в сравнении с предыдущим годом.

Поделились успехами и животноводы: на 2,3% увеличилась численность четырех видов сельско­хозяйственных животных, а общее поголовье в регионе составило 3 млн 200 тыс. голов. В этом году также собрано 370 тыс. тонн сахарной свеклы, из которой планируется получить 71 тыс. тонн сахарного песка.

В нынешнем году на поддерж­ку агропромышленного сектора из бюджета было выделено 46 млрд тенге. Большим подспорьем для трудолюбивых сельских жителей региона стала государственная программа «Ауыл аманаты»: с начала года 500 человек получили на развитие своих проектов 2 млрд 900 млн тенге. Среди новых объектов – мини-пекарни, производство домашней молочной продукции и даже облицовочных строительных материалов.

Поздравив собравшихся с Днем Независимости, аким области Бейбит Исабаев поблагодарил работников сельскохозяйственной сферы за достижения, вручив отличившимся награды.

Почетной медали «Ветеран труда» удостоен Алпамыс Баяхметов из Ескельдинского района, а успешному земледельцу из Кербулакского района Макашу Ашербекову вручен нагрудный знак «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі». Еще 12 тружеников получили почетные грамоты и благодарственные письма акима области.

Отдельных призов удостоились победители конкурса «Лучшие сельскохозяйственные товаропроизводители региона». Среди перерабатывающих предприятий победителем стал молочный завод «JLS Сүт», второе место завое­вало ТОО «Бакытбек Каратал», третье – Текелийский молочный завод. Все они получили дипломы и денежные награды.

Среди хозяйств лучшими признаны ТОО «Кызылшокы» из Кербулакского района и КХ «Абылкасымов Б.» из Сарканского. Их руководителям аким области вручил ключи от новых современных тракторов, пожелав дальнейшего процветания.