По ситуации в пунктах пропуска на границе с Кыргызстаном сделали заявление в КНБ РК

Казахстанские пункты пропуска на границе с Кыргызстаном работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК, передает Kazpravda.kz .

Фото: ia-centr.ru

Кыргызские СМИ сегодня со ссылкой на Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности КР сообщили о скоплении грузовых автомобилей перед контрольно-пропускным пунктом «Ак-Тилек-автодорожный». Так, на 12:00 перед КПП в очереди на выезд из Кыргызстана собралось около 430 машин.

Комментируя информацию, Погранслужба КНБ Казахстана отметила, что реализует комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу.

«Каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются. Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы», – заверили в комитете.