По следам Великого Шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Туризм
153
Дана Аменова
специальный корреспондент

Что посмотреть, где поесть и чем восхититься

фото автора

Узбекистан давно зарекомендовал себя как популярное и любимое направление для казахстанских путешественников, что объясняется общими тюркскими корнями. Страна очаровывает туристов своим уникальным обаянием, предлагая неповторимое сочетание восточного колорита и гастрономических изысков, которые дарят всем яркие и запоминающиеся эмоции, делится своими впечатлениями корреспондент Kazpravda.kz 

Древние мегаполисы Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива словно ожившие страницы истории, манят своими величественными мечетями, минаретами и мавзолеями, украшенными витиеватой мозаикой и каллиграфией. Прогуливаясь по узким улочкам старинных кварталов, можно почувствовать дыхание веков и прикоснуться к наследию великих цивилизаций. Ароматы специй, доносящиеся с шумных базаров, смешиваются с мелодиями народных песен, создавая неповторимую атмосферу, где каждый уголок хранит свои тайны.

Каменный город: от махалля до небоскребов

Столица Узбекистана Ташкент удачно сочетает в себе современные тренды и богатое историческое наследие. Одной из первых локаций вполне может стать мемориал «Мужество» – символ стойкости и несгибаемости духа узбекского народа.

Совсем неподалеку расположился живописный парк Анхор, где растет могучий платан, прозванный местными «бесстыдницей» за его широкую крону. К слову, по старинной традиции, в честь рождения детей здесь сажают именные деревья, символизирующие начало новой жизни. Такие зелёные оазисы превращают столицу в цветущий сад. 

Мемориал «Скорбящая мать» на площади Мустакиллик служит олицетворением как дани уважения прошлому, так и неразрывной связи между поколениями. 

Много сокровенных секретов хранит сквер Амира Темира, мечеть «Минор» а также Дворец форумов, Музей истории Темуридов, дворец князя Романова и другие знаковые достопримечательности.

Непременно посетите Комплекс Хазрати Имам и другие значимые места города. Здесь возвышаются прекрасные медресе и мечети, восхищающие своей архитектурой и историческим значением.

Там же неподалеку строится Центр исламской цивилизации, который привлекает внимание как местных жителей, так и гостей.

Прогуливаясь по аутентичным узбекским кварталам, именуемым махалля, можно ощутить атмосферу повседневной жизни. Обязательно загляните на рынок Чорсу, наполненный ароматами пряностей и свежих продуктов. Этот оживленный базар – прекрасное место, чтобы попробовать традиционные узбекские лакомства: аппетитную самсу, хрустящие тандырные лепешки. 

Особое место в кулинарном ландшафте занимает плов – визитная карточка страны, предлагаемый в более чем тридцати интерпретациях. Каждый рецепт уникален, а мастерство поваров впечатляет, ломая стереотипы об этом блюде. 

Тем временем любители развлечений и шопинга собираются у Мэджик сити, Сеульского национального парка, делового центра «Ташкент сити» и любуются захватывающими видами у музыкальных фонтанов. 

Памятник Амиру Тимуру представляет полководца в полном боевом облачении. 

Где жил Алладин? 

Древняя столица империи Амира Тимура - Самарканд по праву считающийся сердцем Великого Шелкового пути. Один из древнейших городов мира, он известен своим впечатляющим наследием и прекрасными архитектурными памятниками. По прибытии на площадь Регистан, вы будете поражены ее величием и красотой, которая навсегда останется в памяти.

Площадь окружают три величественных медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Каждое из них – настоящее произведение искусства с уникальной архитектурой и богатой историей. В историческом контексте важно отметить влияние фарси на язык и культуру узбекского народа.

Также стоит выделить время для посещения мавзолея эмира Тимура, где можно узнать об эпохе его правления.

Отдельного внимания заслуживает мавзолей Биби-Ханум, воздвигнутый в честь любимой супруги Амира Тимура. Это сооружение впечатляет своим масштабом и элегантностью, и его посещение немыслимо без восхищения. Прогуляйтесь по Сиабскому базару, где помимо разнообразных видов плова, вы сможете полакомиться свежайшими фруктами, душистыми сухофруктами и различными восточными сладостями.

Красавица без макияжа

Бухара – один из самых древних городов мира и признанный духовный центр. Это настоящая жемчужина Узбекистана, известная своим уникальным архитектурным наследием. Город изобилует старинными мечетями, медресе и другими культурными достопримечательностями. Обязательно поднимите взгляд на величественный минарет Калян, который является одним из самых узнаваемых символов Бухары. Его изящная форма и древняя история завораживают.

Не менее впечатляющим является комплекс Пои-Калян, включающий в себя мечеть и медресе Мири Араб, где царит атмосфера духовности и умиротворения.

Прогуляйтесь по лабиринтам старого города, где каждый уголок дышит историей. Посетите медресе Улугбека и медресе Абдулазиз-хана, которые поражают своим искусным декором и монументальностью. Обязательно загляните на площадь Ляби-хауз с живописным водоемом, окруженным старинными зданиями, где можно отдохнуть и насладиться атмосферой восточного города.

Бухара – это не только архитектура в окружении глиняных лабиринтов, но и живые традиции. Посетите ремесленные мастерские, где вы сможете увидеть, как создаются знаменитые бухарские ковры, керамика и вышивка. Погрузитесь в атмосферу торговых куполов, где до сих пор кипит жизнь, и можно приобрести уникальные сувениры.

Впрочем, гостеприимство узбекского народа по праву можно считать одной из ярчайших глав восточной сказки. Жители этой теплой и колоритной страны встречают гостей с искренней добротой, охотно делятся своей богатой культурой, уникальными традициями и секретами утончённой кухни. В этом легко убедиться на собственном опыте, стоит лишь выбрать оптимальное время для поездки.

#Узбекистан #туризм #отпуск

Популярное

Все
Чем гордится Рузама
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Путешествие в историю, взгляд в будущее
Его Величество король вальса
Возрождая казахскую породу тазы
Корма для рыбных мест
Когда глина оживает
Лидеры в сегменте HoReCa
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Большой футбол начинается с малых полей
Так продлевали жизнь памятнику
И житница, и туристический центр
Была мельница – будет гостиница
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
«Бойтесь данайцев…»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Человек собаке друг? Пока только на словах
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Улытау открывают автопутешественники
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Все строго по правилам
У школы – новоселье!
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Заработал кирпичный завод
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Тут рождаются новые имена
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Рекордное число отдыхающих привлёк Алаколь в прошедшем турс…
На что тратят деньги иностранные туристы в Казахстане?
Окунуться в историю номадов
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]