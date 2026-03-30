Победителей Кубка мира по фехтованию определили в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

В турнире приняли участие около 500 спортсменов из 46 стран

Фото: акимат Астаны

В Астане прошел Кубок мира по фехтованию на шпаге среди мужчин и женщин. Это один из ключевых турниров, проходящих под эгидой Международной федерации фехтования (FIE). Казахстан принимает соревнование такого уровня впервые в истории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В международный календарь FIE ежегодно входят всего пять турниров данной категории, которые традиционно проходят в Швейцарии, Германии, ОАЭ и Канаде.

С этого года к числу принимающих стран впервые присоединился Казахстан, став первой страной Центральной Азии, получившей право проведения Кубка мира.

В турнире приняли участие порядка 500 спортсменов из 46 стран мира: 222 женщины и 272 мужчины.

В командных соревнованиях приняли участие 31 мужская и 23 женские команды. Общая численность участников, включая тренерские штабы, судей и организационный комитет, превысила 1000 человек.

В церемонии открытия принял участие заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев.

«По поручению Главы государства в спортивной отрасли реализуются масштабные реформы, которые уже демонстрируют эффективность – с этого года на 30% увеличены зарплаты тренеров ДЮСШ, почти вдвое увеличено финансирование детского спорта, четко определены приоритетные для развития виды спорта, исключено госфинансирование легионеров, национальные виды спорта получили равный с олимпийскими видами статус, расширяется международное сотрудничество. Наши спортсмены успешно выступают на международной арене, завоёвывая медали и укрепляя авторитет страны, растет перспективный спортивный резерв страны, развивается детский спорт. Проведение мероприятия такого уровня в нашей стране является ярким показателем растущего спортивного авторитета на мировой арене», - отметил заместитель министра.

Казахстан на турнире представили 30 шпажистов. В их числе были Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.

В женских соревнованиях выступили 24 спортсменки, среди которых были Ульяна Писцова, София Николайчук, Каролина Фомина и Владислава Андреева.

Напомним, сборная Казахстана по фехтованию заняла бронзу на чемпионате мира прошлого года, что стало историческим достижением для нашей страны. Ранее сборная заняла шестое место на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Значительный вклад в успехи сборной вносит главный тренер Олександр Горбачук, специально приглашенный для Федерации. Под его руководством сборная Японии стала олимпийским чемпионом в Токио, Париже, а также на Азиатских играх в 2018, 2022 годах.

