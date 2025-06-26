Победителей молодежного чемпионата по фехтованию на сабле определили в Астане

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В командном первенстве среди мужчин и женщин лидировали представители Алматы

Фото: НОК

В Астане продолжается молодежный чемпионат Казахстана по фехтованию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

В рамках турнира определились победители и призеры в соревнованиях среди саблистов.

Мужчины 

1 место - Султан Станбек (Алматы)

2 место - Артур Чупраков (Шымкент)

3 место - Куаныш Эргашбай (Шымкент)

3 место - Кайназар Нуркатулы (Алматы)

Женщины

1 место - Кайша Жаныбек (Алматы)

2 место - Полина Ко (Алматинская область)

3 место - Адиля Рсалина (Алматинская область)

3 место - Алина Оспанова (Шымкент)

Командное первенство, мужчины

1 место - Алматы 1

2 место - Шымкент 1

3 место - Алматинская область

3 место - Алматы 2

Командное первенство, женщины

1 место - Алматы 1

2 место - Шымкент

3 место - Алматинская область

#Астана #молодежь #награды #НОК

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