В командном первенстве среди мужчин и женщин лидировали представители Алматы
В Астане продолжается молодежный чемпионат Казахстана по фехтованию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В рамках турнира определились победители и призеры в соревнованиях среди саблистов.
Мужчины
1 место - Султан Станбек (Алматы)
2 место - Артур Чупраков (Шымкент)
3 место - Куаныш Эргашбай (Шымкент)
3 место - Кайназар Нуркатулы (Алматы)
Женщины
1 место - Кайша Жаныбек (Алматы)
2 место - Полина Ко (Алматинская область)
3 место - Адиля Рсалина (Алматинская область)
3 место - Алина Оспанова (Шымкент)
Командное первенство, мужчины
1 место - Алматы 1
2 место - Шымкент 1
3 место - Алматинская область
3 место - Алматы 2
Командное первенство, женщины
1 место - Алматы 1
2 место - Шымкент
3 место - Алматинская область