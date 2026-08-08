Более 95 процентов поражений: МТС прокомментировало возможное закрытие баскетбольного клуба «Астана»

В ведомстве обратились к болельщикам и разъяснили сложившуюся ситуацию

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В Комитете по делам физкультуры и спорта МТС отметили, что в последние годы результаты выступлений клуба на международной арене не соответствовали поставленным задачам и ожиданиям, сообщает Kazpravda.kz

«По итогам прошлого сезона Единой лиги ВТБ БК «Астана» занял последнее, 12-е место, одержав лишь две победы в 44 матчах. Процент поражений превысил 95%, что стало худшим результатом клуба за всю историю его выступлений в Лиге. Кроме того, на протяжении восьми лет команда не смогла выйти в стадию плей-офф данного турнира», – сказано в информации.

Кроме того, на внутренней арене баскетбольный клуб «Астана» также не достиг поставленных целей, уступив в борьбе за Кубок Казахстана и не сумев завоевать чемпионский титул в Национальной лиге.

В прошлом году был принят Закон РК, предусматривающий повышение эффективности финансирования спорта. Его основные положения направлены на приоритетное развитие национальных сборных команд, формирование спортивного резерва, а также запрет финансирования легионеров за счет бюджетных средств.