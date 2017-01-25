Победившая на парламентских выборах партия будет влиять на формирование Правительства – Президент
Талгат Исенов
Глава государства Нурсултан Назарбаев сделал специальное обращение по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, передает Kazpravda.kz.
"Моим распоряжением создана специальная Рабочая группа. Они поработали неплохо. Я заслушал отчет о работе группы. Предстоящая реформа опирается на логику нашего развития и логику современного развития в целом. Основная суть – Президент отдает ряд своих полномочий Парламенту и Правительству.
Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были реализованы именно при этой системе.
Эта реформа нацелена на повышение эффективности системы управления. Мы построили новое государство, новую экономику, новое общество.
Правильность выстроенной нами траектории развития подтверждена самой историей. Отмечая 25-летие нашей независимости, мы говорили о наших достижениях, в том числе и о работе властных структур, президентской системе", – подчеркнул Президент.
Вместе с тем Глава государства отметил, что мир меняется на глазах.
"Скорость и сложность общественных процессов нарастает и в Казахстане.
Уже сегодня мы должны думать о том, как реагировать на глобальные и региональные вызовы, которые неизбежно поставит грядущая история перед нами. Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом.
Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.
При этом роль Правительства и Парламента значительно усилится.
Следует передать значительную часть установленных законом полномочий Президента по регулированию социально-экономических процессов Правительству и другим исполнительным органам.
За данную сферу в полном объеме должны отвечать Правительство, министерства и акиматы", – заявил Назарбаев.
По его словам, делегирование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов.
"Около 40 полномочий, которые можно передать или в Правительство, или в Парламент.
Эти поправки Правительство в приоритетном порядке внесет в Парламент для принятия до конца текущей сессии.
Более сложная задача – сбалансировать отношения между ветвями власти на конституционном уровне.
Важно усилить роль Парламента в формировании Правительства, повысить ответственность Кабинета министров перед депутатским корпусом. Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование Правительства.
Исходя из этого, будет закономерным, если Правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным Мажилисом, а не Президентом, как это было раньше. Следует упростить порядок выражения недоверия членам Правительства со стороны Палат Парламента.
Это усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной", – заявил Нурсултан Назарбаев.