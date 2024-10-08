Почему дорожает уголь?

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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Железнодорожные тарифы и торговые посредники влияют на стоимость каменного топлива

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Чем холоднее на улице, тем сильнее хочется тепла в доме. А значит, пора запасаться углем. По-хорошему, это нужно было сделать еще месяц-два назад. Но мы, как водится, привыкли откладывать дела на потом. Сколько сейчас стоит тонна угля? Какой лучше приобрести, чтобы его цена сильно не ударила по семейному бюджету? Почему каменное топливо дорожает? Корреспондент «Казахстанской правды» объехала несколько точек продажи и попыталась найти ответы на волнующие потребителей вопросы.

А начался этот импровизированный рейд с угольного склада, что на окраине Караганды недалеко от шахты «Кировская». Благодаря желтой растяжке над воротами его видно издалека.

Перед шлагбаумом очередь из десятка КамАЗов и ЗИЛов. На территорию их пока не запускают. Рано. Склад еще закрыт. А вот меня пропустили.

Едва за спиной опускается шлагбаум, налетает порыв ветра и гонит прямо на меня облако угольной пыли. Лицо, руки и кроссовки моментально покрываются черным порошком... Еще бы – в тупике под открытым небом хранится более 10 тыс. тонн угля. Его сюда для продажи населению доставляют по железной дороге.

– Каждый день к нам приходит по 16–20 вагонов. Это шубаркольский уголь. Мы отпускаем его по 14 750 тенге за тонну, – говорит директор угольного склада Никита Аносов. – Сейчас горячая пора. В день обслуживаем по 30–50 грузовиков. Работаем до последнего клиента. Чем холоднее на улице, тем больше покупателей. Да, есть люди, которые стараются запас­тись углем пораньше, но таковых единицы. Большинство же тянет до последнего, а потом из-за очередей возникает ажиотаж.

Бизнесмен не скрывает, что стои­мость каменного топлива поднялась. В прошлом году тонна шубаркольского угля стоила 13 400 тенге. Получается, за сезон для населения он подорожал на 10%.

– Из-за чего растут цены? – интересуюсь я у владельца склада.

– В первую очередь из-за роста железнодорожных тарифов, – отвечает предприниматель. – Они поднимаются ежегодно. Кроме того, растут сопутствующие расходы, в частности, солярка. Без нее нельзя, на ней работает наша спецтехника.

Надо сказать, что шубаркольский уголь в карагандинском регионе самый ходовой. Ему чаще всего отдают предпочтение владельцы домов, в которых стоят обычные печки. Этот уголь быст­ро разгорается и выделяет много теп­ла. К тому же у него невысокая зольность.

За зиму потребитель в среднем сжигает до 10 тонн угля. Его покупка обходится в 150 тыс. тенге плюс доставка. За свои услуги водитель грузовика берет с клиентов в Караганде по 15–20 тыс. тенге. Получается, общие затраты на отопительный сезон – примерно 170 тыс. тенге.

Многовато? Если хотите сократить расходы и исключить посредников, то можно поехать на разрез, где компания «Шубарколь комир» ведет добычу угля. При нем находится пункт самовывоза. Здесь продают каменное топливо без посредников.

Правда, путь туда неблизкий. Пункт самовывоза угля находится в Нуринском районе недалеко от поселка Шубарколь, что в 460 км от Караганды.

– В прошлом году АО «Шубарколь комир» приостанавливало отгрузку угля на пункте самовывоза. Это было связано с наплывом непродуктивных посредников и необходимостью распределения угля по железнодорожным тупикам, – отмечает заместитель руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Акдидар Рымбек. – Сегодня точка самовывоза открыта. Работает в штатном режиме. Уголь там отпускают по 8 790 тенге за тонну.

Надо сказать, что шубаркольский уголь добывают на разрезе открытым способом, поэтому его себестоимость относительно невысока. Чего не скажешь о горючем камне из шахты. Несмотря на свою более высокую стоимость, он пользуется спросом у потребителей Карагандинской области.

Все дело в свойствах. Уголь, добытый в шахте, долго горит и медленно выделяет тепло. Из-за этого его предпочитают покупать владельцы котлов длительного горения, которые в народе окрес­тили «недельками».

В регионе всего два предприя­тия продают шахтный уголь населению. Одно из них – фирма «Рапид». Его точка сбыта находится в Караганде на месте бывшей шахты № 20. Корреспондент «Казправды» побывала и здесь.

Возле проходной, как ни странно, очереди из грузовиков нет. Автомобильные весы свободны. Покупатели уже заехали на территорию предприятия и стоят в очередях за углем: одни – за рядовым, то есть разнокалиберным, другие – за «орешком». Последний, размером около 5 см, пользуется особым спросом. Его мало, однако цена для бытовых потребителей на весь уголь единая: 24 тыс. тенге за тонну. Она поднялась с 1 июля. До этого шахтный уголь можно было купить по 22 тыс. тенге.

– До нынешнего года наше предприятие было освобождено от налога на добычу полезных ископаемых, – объясняет директор ТОО «Фирма «Рапид» Андрей Белов. – Почему? Потому что мы добываем списанный в потери уголь, то есть тот, который еще в советское время наши деды не смогли добыть из-за несовершенства технологий. А теперь изменился Налоговый кодекс, и нам добавили НДПИ. Поэтому пришлось повысить цену.

Есть и еще одна причина – расходы на выплату пособий шахтерам, которые досрочно вышли на пенсию. Раньше такого не было. Напомним, в прошлом году работникам, занятым во вредных условиях труда, разрешили выходить на заслуженный отдых в 55 лет. Горняки из ТОО «Фирма «Рапид» воспользовались этой возможностью.

– У нас на досрочную пенсию ушло много сотрудников. В результате начала снижаться производительность труда, – говорит бизнесмен. – Почему? Потому что мы лишились наиболее квалифицированных специалистов, которых, к сожалению, некем заменить.

Казахстанцам кажется, что в Карагандинской области угля хоть отбавляй. Поэтому здесь и цены должны быть ниже, и выбор больше. Теоретически это так. Но в действительности основной объем добываемого в регионе угля не идет на коммунально-бытовые нужды. Его «съедает» промышленность.

Большинство шахт в регионе принадлежат компании Qarmet, а она добывает «черное золото» для своего металлургического комбината – чтобы выплавлять сталь.

Выходит, цены на уголь растут даже в том регионе, где его в дос­татке. Но даже в такой ситуации можно сэкономить. Как? Закупая каменное топливо летом, пока на него держатся цены прошлого сезона.

#уголь #Карагандинская область #подорожание

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