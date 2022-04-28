Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане

Национальный банк разъяснил, почему нельзя бороться с инфляцией и стимулировать экономический рост одновременно.

Решения Национального банка об уровне базовой ставки всегда находятся в зоне особого внимания бизнеса, экспертного сообщества и даже простых граждан, так как от размера этого индикатора зависит общий тренд развития экономики.

Согласно экономической теории, повышение ставки ведет к удорожанию кредитов и повышению доходности депозитов. В этих условиях населению и бизнесу становится выгоднее сберегать деньги, чем тратить их или брать в кредит. Упрощенно говоря, таким образом, «подсушивая экономику», регулятор борется с растущей инфляцией.

И наоборот, снижение ставки стимулирует кредитование и потребление, что ведет к экономическому росту, но и к сопутствующему росту цен. Иными словами, сам механизм денежно-кредитной политики подразумевает, что нельзя одновременно стимулировать экономический рост и пытаться справиться с растущей инфляцией.

Это противоречие в свою очередь является основой для расхождения во взглядах между ведомствами, ответственными за рост экономики и стабильность цен.

В ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента 20 апреля депутат Аманжан Жамалов обратил внимание на то, что Правительство планирует выделить более 500 млрд тенге, в том числе на кредитование обрабатывающей промышленности и автокредитование, по льготным ставкам в 4–6%, что намного ниже базовой ставки Нацбанка.

– Две противоречащие друг другу политики: Национальный банк зажимает кредитование, а Правительство, видя, что нет банковского кредитования, наращивает кредиты из бюджета. Левая рука не знает, что делает правая, – заявил мажилисмен.

Депутат также спросил участ­вовавшего в заседании заместителя председателя Нацбанка Виталия Тутушкина, планирует ли регулятор снижать ставку, «чтобы наладить нормальное банковское кредитование».

– Пока инфляция будет высокой, нет смысла снижать базовую ставку. Мы видим, что происходит в Турецкой Республике, когда пытаются понижением базовой ставки решить проблему экономики. Сейчас инфляция в Турции превышает 60%. Я думаю, это не тот случай, которому надо следовать, – сказал Виталий Тутушкин.

При этом замглавы Нацбанка посоветовал адресовать вопросы о целесообразности льготного кредитования в Правительство, которое принимает решение о выделении кредитных ресурсов по 4–6%.

В свою очередь присутство­вавший на заседании замес­титель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев обратил внимание на снижение доли банковского кредитования в ВВП с 50% до порядка 30%.

– Из-за того, что учетная ставка, то есть базовая ставка, высокая, мы вынуждены поддерживать реальный сектор экономики. Выделяем средства на субсидирование, пополнение уставного капитала наших фондов, Банка развития Казахстана, чтобы они смикшировали деньги и кредитовали экономику. Помимо этого, для финансирования дефицита бюджета привлекаем средства на фондовом рынке по более высокой процентной ставке из-за того, что у нас высокая базовая ставка. Абсолютно верный вопрос. Базовая ставка влияет на всю экономику, поэтому Нацио­нальному банку необходимо пересмотреть подходы по ее формированию, – заключил глава Минфина.

Тем не менее, вопреки надеж­дам Министерства финансов, 25 апреля Нацбанк повысил базовую ставку с 13,5% до 14% годовых в ответ на значительный рост проинфляционных факторов, в том числе связанных с растущей ­геополитической напряженностью в мире.

– С помощью такого шага мы сможем влиять на сбалансированность спроса и предложения и не дадим существенно разогнать уже достигшую двузначных значений инфляцию. Поэтому для нас решение повысить базовую ставку – это в первую очередь необходимая мера для купирования нарастающих рисков инфляции. Все-таки задача по поддержанию ценовой стабильности является важнейшим приоритетом На­ционального банка, – пояснил решение председатель Нацбанка Галымжан Пирматов.

Он также спрогнозировал, что текущий уровень базовой ставки не окажет негативного влияния на рост экономики, а наоборот, создаст необходимые предпосылки для устойчивого роста в будущем.

– На сегодняшний день наши оценки демонстрируют, что повышение базовой ставки необходимо для замедления и дальнейшего разворота тенденции роста инфляции. При этом текущее решение по уровню базовой ставки – сбалансированное и принимается с учетом влияния на экономическую активность. Мы видим, что оно не несет серьезной угрозы для кредитования и темпов экономического роста, но крайне необходимо для контроля инфляции, – сказал глава Нацбанка.

По его мнению, устанавливае­мый уровень базовой ставки на текущий момент является абсолютно адекватным и полностью соответствует складывающейся ситуации.

– Мягкая денежно-кредитная политика может привести к сомнительным быстрым выгодам, но в долгосрочной перспективе приведет к необратимым последствиям. Повышая ставку, мы повышаем привлекательность тенговых активов. Это поддержит перебалансировку поведения населения с потребительского на сберегательное, – пояснил он.

При этом глава финансового регулятора подчеркнул, что Нацбанк намерен твердо следовать своему определенному законом мандату, согласно которому основной целью Национального банка является обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан.

– У нас с Правительством, с Министерством финансов, Министерством национальной экономики всегда идет конструктивный диалог, обсуждение, но решение по базовой ставке принимает Национальный банк в соответствии с нашим мандатом, по закону. И нынешнее решение было принято нами с учетом тех факторов, о которых мы говорили. Сейчас мы видим больше проинфляционные рис­ки, связанные и с внешними, и с внутренними факторами. В нынешних условиях вопрос снижения базовой ставки на повестке не стоял, – заключил Галымжан Пирматов.