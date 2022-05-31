Политика
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Елена Левкович

Окно возможностей

Усилить разъяснительную работу по вынесенным на референдум поправкам в Конституцию призвал почетный юрист Казахстана Сергей Ударцев.

В понедельник в стенах КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева в формате «круглого стола» сос­тоялась встреча на тему «Референдум 2022: изменения современности». Цель мероприя­тия – обсудить со студентами университета суть грядущих изменений в Конституции, разъяс­нить им основные принципы конституционной реформы.

Как высказался Арсен Исин, студент 2-го курса КАЗГЮУ и депутат столичного молодежного маслихата, подобные встречи необходимы в первую очередь молодежи.

– Лично я осведомлен обо всех планируемых поправках, уяснил для себя суть каждой. То же могу сказать и о своих сокурсниках, коллегах. Но не исключаю, что есть среди молодежи и те, кто не до конца разобрался, что и зачем. Именно для них и проводится нынешнее заседание «круглого стола», – отметил второкурсник.

В качестве основного спикера на встрече выступил почетный юрист Казахстана, доктор юридических наук, профессор Сергей Ударцев.

– Голосовать за конституционные поправки должна прийти прежде всего молодежь, потому что предстоящие изменения – это в первую очередь для них, для молодых, и ради них. И в эти считаные дни перед референдумом акцент нужно сделать именно на молодежи, такой активной, очень сознательной и самостоятельной, но в то же время достаточно критично настроенной, – уверен правовед.

По мнению Сергея Ударцева, игнорировать референдум нельзя, ведь поправки касаются всех и каждого. В частности, он сделал акцент на том, что в конституционную реформу заложено укреп­ление механизмов защиты прав человека. В том числе, например, такой важный, сильный и показавший свою эффективность в мировой практике институт уполномоченного по правам человека может впервые получить в Казахстане конституционный статус.

Разъяснил профессор и важность высокой явки на участки для голосования.

– Прошу каждого из вас, пришедших на встречу, объяснить вашим друзьям, однокурсникам необходимость участия в голосовании. Ситуация такова, что референдум будет признан состоявшимся лишь при явке в 50% плюс 1 голос. А что же произойдет, если этот порог не будет преодолен? В таком случае референдум будет признан несостоявшимся. А это значит, будет захлопнуто, назову это так, историческое окно возможностей. В чем выражается это «окно»? Впервые за 25 лет, за период действия Конституции 1995 года, в нее вносят столь серьезные поправки, которые призваны серьезно поменять политическую систему.

Выступая перед студентами, Сергей Ударцев подробно остановился и на некоторых других поправках, таких как, например, возрождение Конституционного суда, земельный вопрос, выход действующего Президента из партии для отказа от политической монополии.

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