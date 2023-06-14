Названы причины очередей на границе Казахстана с Россией и Узбекистаном

Очереди образовались на границе Казахстана с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Фото: пресс-служба КГД

На отдельных направлениях казахстанско-российской границы (пункты пропуска «Кайрак» – «Бугристое», «Сырым» – «Маштаково»), казахстанско-кыргызской границы (пункты пропуска «Карасу» – «Ак-Тилек») и казахстанско-узбекской границы (пункты пропуска «Жибек жолы» – «Гишт-Куприк», «Казыгурт» – «Ташкент», «Атамекен» – «Гулистан») наблюдается скопление людей и транспорта.

«Основными причинами явились частичный ремонт пунктов пропуска на этих направлениях, увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции, наращивание транзитного потенциала транспортными организациями, традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон», – пояснили в КНБ.

Вместе с тем Пограничная служба КНБ отметила, что казахстанские пункты пропуска работают круглосуточно. Принимаются меры по сокращению очередей с помощью автоматизированных систем досмотра и проверки документов.

Водителям рекомендуется скорректировать маршруты с учетом ситуации.