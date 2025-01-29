Почему выросли цены на картофель в Казахстане

Аналитики пришли к выводу, что резкий всплеск цен на картофель в казахстанских городах обнажил тему неконтролируемого экспорта и зависимости цен внутреннего рынка от экспортных, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на то, что бурное общественное обсуждение «картофельный» вопрос вызвал только в январе 2025 года, когда цены на килограмм этого социально важного корнеплода выросли до 350–500 тенге, проблема назревала в течение всего 2024-го и касалась она не одного лишь картофеля. Рост экспорта из Казахстана отмечался как после сбора нового урожая, так и раньше — ещё весной.

По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, наибольшие объёмы экспорта картофеля в прошлом году прослеживались в январе–апреле и сентябре–ноябре. Уже в начале года месячные поставки были в 3 раза больше, чем в первые месяцы 2023-го, и насчитывали несколько десятков тысяч тонн. С новым урожаем экспорт картофеля в натуральном выражении также был весьма значительным и превышал 60 тыс. тонн в месяц, максимум — 82,1 тыс. тонн.

Всего за январь–ноябрь прошлого года из страны было экспортировано 518,4 тыс. тонн картофеля с ростом на 56% к аналогичному периоду 2023-го. В деньгах динамика была ещё более существенной. Стоимостный объём экспорта за период составил 47 млн долл. США — на 86% больше, чем в январе–ноябре предыдущего года. Также стоит отметить, что это рекордная сумма, полученная за экспорт картофеля за последние несколько лет.

Главными поставщиками картофеля на экспорт стали южные регионы Казахстана — Туркестанская область и Шымкент. Суммарный объём экспорта с этой территории за 11 месяцев прошлого года превысил 490,7 тыс. тонн, или 94,7% от республиканского показателя. Поставки за рубеж из северных регионов были минимальными: всего 4,2%.

Что касается заграничных покупателей, больше всего картофеля у Казахстана закупил Узбекистан: 89,3%. За январь–ноябрь 2024-го узбекским компаниям было продано 463,2 тыс. тонн картофеля, рост за год — на 47,7%. Поставки остальным импортёрам также значительно увеличились: в Таджикистан — в 2,7 раза, в Туркменистан — в 4 раза.

После того, как чиновники поняли, что именно выросшая экспортная цена повлияла на ценники внутри страны, правительство приняло решение на полгода ограничить экспорт картофеля в страны, не входящие в Евразийский экономический союз. К ним относятся по большей части как раз государства-импортёры, покупавшие в РК картофель в 2024 году. С 16 января выдача фитосанитарных сертификатов на этот товар, предназначенный для экспорта, приостановлена.

Принятые меры уже отразились на ценообразовании в городах Узбекистана. Как сообщает издание Gazeta.uz, на фоне запрета экспорта из Казахстана, который для РУ был главным среди зарубежных поставщиков, минимальная цена на картофель к концу января выросла на 85%, максимальная — на 37%. Самый высокий ценник на килограмм картофеля в Ташкенте составил 8,5 тыс. узбекских сумов, или 339 тенге.

Средние цены на картофель в Узбекистане и Казахстане, которые зафиксированы в крупнейшей международной базе данных о стоимости жизни Numbeo.com, 25 января этого года были идентичными: 0,5 долл. США за кг, или 258 тенге. Аналогичный ценовой уровень наблюдался и у северного соседа, России. Напомним: при расчёте средней цены учитываются и максимальные, и минимальные значения. В Казахстане же наименьшая стоимость килограмма картофеля, реализуемого из стабилизационного фонда, колеблется в пределах 110–125 тенге.

Давайте сравним, сколько стоит «второй хлеб» в других странах. «Золотым» можно назвать картофель в Южной Корее: 3,6 долл. США, или 1,9 тыс. тенге. Второе место по дороговизне занимают Штаты: 2,9 долл. США (1,5 тыс. тенге). В магазинах европейских стран килограмм картофеля также стоит немало: от 1 до 2,5 долл. США. Судя по данным сервиса Numbeo.com, Казахстан находится на 90-м месте среди 98 государств по цене этого корнеплода.

Что касается роста цен в крупных городах Казахстана, в январе текущего года картофель заслуженно получил звание самого быстро дорожающего из списка социально значимых товаров. По данным БНС на 21 января, в областных центрах и мегаполисах этот корнеплод за год (по сравнению с 16 января 2024 года) вырос в цене на 57,8%. И это при общей продовольственной инфляции группы социально значимых продовольственных товаров в 2,5%.

В разрезе регионов динамика роста цен на картофель разнилась. Наименьшее удорожание наблюдалось в крупных городах северных и центральных регионов — Караганде (на 31,5%) и Кокшетау (на 31,5%). Относительно невысоко подняли также ценники как раз там, откуда картофель активно экспортируют за рубеж — в Туркестане (на 34,6%) и Шымкенте (на 37,7%). Наиболее активно взлетели цены на этот незаменимый продукт в Астане.