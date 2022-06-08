Экономика Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане 8 июня 2022 г. 0:30 Интервью вела Марина Демченко Почему «шифруется» земельный комитет? Земельный вопрос остается для казахстанского бизнеса одним из самых проблемных. Электронные торги как один из механизмов аренды и продажи земельных участков сегодня работает лишь отчасти. Почему? Об этом – в интервью представителя компании по проведению электронных торгов, главного специалиста АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов Амангельды Бакина. – Амангельды, почему все-таки земельный вопрос остается столь острым, несмотря на неоднократные указания Президента решить проблемы в этой сфере? – Действительно, на встрече с предпринимателями Президент Касым-Жомарт Токаев вновь сказал об этом. Прозрачно решать вопросы распределения земель среди казахстанцев чиновники обещают уже давно. А с другой стороны, у большинства из них еще очень сильно желание сохранить некую монополию на информацию. От этого следует избавляться, если мы хотим сделать все процессы прозрачными для общественности. В том числе вопрос касается очереди на земельные участки, их наличия… Информация о свободных землях у государства есть, но вот делиться ею с потенциальными покупателями почему-то нет желания. Приведу лишь один пример из практики. Совместно с Минэнерго мы внедрили электронные аукционы на право разработки месторождений твердых полезных ископаемых, и процесс торгов стал максимально прозрачным. Это отразилось на доходах бюджета, ведь при открытом конкурсе цены формируются объективно, а не в ходе «келейной» договоренности или коррупционных схем. Бюджет стал получать от аукционов десятки миллиардов тенге. Такие же торги могли бы проводиться и по земле. Технически все готово, в принципе, земельные аукционы уже работают, но – вполсилы. У нас до сих пор нет информации о занятых и свободных участках. Наши просьбы к Министерству сельского хозяйства в лице его Комитета по управлению земельными ресурсами об интеграции с их земельным кадастром попросту игнорируются, несмотря на неоднократные письма со стороны Комитета по госимуществу Минфина. Полное наименование системы, доступа к которой у нас нет, – «Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра», или АИС ГЗК. – Возможно, Минсельхоз сам готов публиковать эти данные, или уже публикует? Почему это намерен делать Комитет по госимуществу? – Дело в том, что 30 июня 2021 года были приняты поправки в статью 43 Земельного кодекса. Пункт 1-1 этой статьи дополнен частью пятой, согласно которой информация по свободным земельным участкам и планируемым торгам, аукционам должна размещаться на веб-портале реестра госимущества, то есть конкретно на нашем портале, так как мы ведем весь госреестр имущества почти три десятка лет. – Но если нет интеграции с АИС ГЗК, нет данных о свободных участках, каким образом сегодня проводятся земельные торги? – Тут по процедуре нужно разделить на два вида торги и аукционы на земельные участки. Есть те, которые объявляются по инициативе местных акиматов. То есть власти на местах решают, какой участок можно продать или отдать в аренду, объявляют торги и выявляют победителя. Подобные аукционы проводятся, но в этом случае часто возникают проблемы с визуализацией: акимат в объявлении указывает, что участок находится, условно, вдоль трассы Актобе – Хромтау, в 5 километрах от такого-то пересечения автодорог. Точные географические координаты его заранее не сообщаются. Однако есть немного иной подход, прогрессивный, когда инициировать торги может сам бизнесмен. То есть имеется публичная карта, на которой видны свободные участки, и любой деловой человек может инициировать торги по интересуемой его территории. Он, само собой, выберет тот надел, который подходит для ведения бизнеса, удобен для логистики и удовлетворяет прочим требованиям. Как я уже говорил, аналогичный подход у нас с Минэнерго уже действует по месторождениям: любая компания может подать заявку, и на подходящее для нее месторождение будут объявлены торги. В этом случае бизнес сам выступает инициатором и делает это публично, а не в тиши кабинетов. Вот этот второй механизм сейчас и не работает из-за отсутствия интеграции с земельным кадастром. – Когда есть требование Земельного кодекса, когда есть политическая воля Главы государства, наверное, должны быть какие-то веские основания, чтобы и впредь скрывать эту сферу от глаз общественности? – Да, мы пока не знаем, как объяснить такое промедление. Официального ответа на наши обращения нет больше года, а строить догадки будет не совсем корректно... Конечно, в последнюю очередь мне хотелось бы думать, что это связано с нежеланием чиновников сделать сферу земельных отношений прозрачной. – Амангельды, готовы ли акиматы работать в прозрачном формате на региональном уровне? – Например, акимат Туркестанской области, по нашим данным, в прошлом году также просил Минсельхоз обеспечить интеграцию ведомственных информационных систем, так как электронные торги показали и доказали свою эффективность в данном регионе. Если в 2020 году в области было объявлено 17 лотов, то в 2021 году в три-четыре раза больше. То есть все работает. Но, как нам известно, и их письмо осталось без ответа. – Вы сказали, что по первому варианту – когда инициатива исходит от акиматов на местах – торги идут. Поделитесь, пожалуйста, их результатами. – С 2019 года было объявлено почти 6 тысяч торгов на земли коммерческого назначения, и примерно по 2,5 тысячи из них торги состоялись. Общая площадь проданных или переданных в аренду участков – 82 гектара, при этом в казну поступило 6,4 миллиарда тенге. Это, конечно, отличные показатели, но, если бы бизнес сам мог выбирать конкретные участки, а потом активно конкурировать на торгах на них с другими предпринимателями, цифры были бы значительно весомей… Не нужно забывать, что доходы от продажи земли и права ее аренды – это только часть доходов государства. Бизнес – это новые рабочие места, налоги, сокращение безработицы, рост доходов населения и так далее. Это все сейчас, по сути, зависит от воли одного госоргана, а потом мы удивляемся, вопрошая: почему государство неэффективно как управленец? Почему Президент в очередной раз критикует, но ничего не меняется? Бизнесу надо дать право самому проявлять инициативу, выбирая свободные участки, а не ждать решений акимов. Как раз за это Президент и критиковал государственные ведомства, за их закрытость. Но это все случилось не вчера, мы уже второй год не можем в полную силу запустить механизм электронных торгов именно по земле. Тогда как несколько сервисов по торгам у нас отлично работают, принося доход бюджету и помогая бизнесу развиваться. Например, кроме уже упомянутых конкурсов по месторождениям, практикуются конкурсы по охотничьим угодьям, рыбохозяйственным водоемам. Летом планируется провести электронные аукционы по распределению частот для сетей 5G. Наш коллектив солидарен с Касым-Жомартом Токаевым: государство должно быть максимально открытым, и сфера распределения земли должна стать прозрачной. Это важно как для населения, так и для бизнеса.