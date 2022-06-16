Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса

А корень проблем не сладок…

Свеклосеющие хозяйства Жетысу переживают нелегкие времена.

На фоне сахарного кризиса, продолжающегося в Казахстане не первый месяц, ребром встал вопрос наращивания собственного производства сладкого продукта.

В былые времена Семиречье, слывшее флагманом казахстанского свекловодства, покрывало 65% потребнос­ти сахара всей республики. Сладкий корень здесь выращивали на площади 24 тыс. га, объемы собранного урожая доходили до 250 тыс. тонн, работало пять сахарных заводов.

Все это – показатели давно минувших дней, до них сегодня – как до космоса. Для сравнения: нынче посевные площади корнеплода в регионе составили 6,2 тыс. га, что почти на треть меньше прошлогоднего уровня (8,9 тыс. га). Причина проста: рентабельность сахарной свеклы упала, и фермеры переходят на возделывание других, более прибыльных культур.

К слову, в марте нынешнего года в ходе рабочей поездки в Алматинскую область министра сельского хозяйст­ва Ербола Карашукеева свек­ловоды обозначили круг насущных проблем, требующих срочного решения. Главная из них – низкая закупочная цена на сырье (27 тенге за килограмм свек­лы). Аграрии просили увеличить тариф как минимум до 35 тенге, что позволит им не только получать доход, но и обновлять технику и оборудование.

Фермеры посетовали также на высокую стоимость поливной воды, удорожание ГСМ, пестицидов, отметили нехватку земельных ресурсов, необходимость очистки и ремонта оросительных каналов.

На той же встрече представители Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана заявили: в рес­публике ежегодно сокращаются посевы свеклы, что неминуемо приведет к росту цен и дефициту сахара-песка на прилавках. Необходимо расширять посевные площади и увеличивать закуп тростникового сырца, чтобы обеспечить полную загрузку четырех отечественных заводов, расположенных в Алматинской и Жамбылской областях.

Эксперты оказались правы: нехватку сахара и его удорожание мы наблюдаем уже повсеместно. Недавно в одном из сельских магазинов Карасайского района Алматинской области килограмм сладкого продукта продавали за 920 (!) тенге, тогда как на местных рынках его стоимость составляет 640 тенге. Но и это еще не предел – специалисты отрасли прогнозируют к осени дальнейшее повышение цены – до 1 000 тенге за кило.

Между тем за последние пару месяцев представители местных властей, как и обещали фермерам, добились увеличения закупочной цены на сырье. Теперь она составляет 30 тенге за килограмм корнеплода (причем сахарный завод – приемщик сырья на переработку – платит только половину этой стоимости). Остальную сумму доплачивает государство за счет субсидий. Об этом нам сообщила пресс-служба акима Алматинской области.

Кроме того, с целью покрытия части затрат на транспортировку свеклы Коксуский сахарный завод выделяет крестьянским хозяйствам по 1 500 тенге за каждую тонну доставленной продукции.

Насколько оказанная аграриям поддержка повлияет на развитие свекловодства, пока неизвестно. Тем временем Аксуский сахарный завод в связи с нехваткой сырья планирует перерабатывать тростник, что позволит перевести производственный процесс на круглогодичный режим. Сейчас проводится модернизация предприятия. Аналогичную работу еще с прошлого года проводит Коксуский сахарный завод.

В целом все пять свеклосеющих районов расположены во вновь созданной Жетысуской области, где на днях акимом был назначен экс-сенатор Бейбит Исабаев. Сельскохозяйственное произ­водство – одно из перс­пективных направлений, которое руководству регио­на предстоит развивать. Такая задача поставлена Пре­зидентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Конкретно в сахарной отрасли, по оценкам Нацпалаты «Атамекен», необходимо избавиться от комплекса проблем, так и не решенных за долгие годы. Это и расширение посевных площадей, и полная загрузка заводов сырьем, и субсидирование крестьянских хозяйств. Не менее важно обеспечить фермеров поливной водой, внедрить современные влаго­сберегающие технологии, привлечь в свекловодство крупные инвестиции.

Есть проблемы и в семеноводческом деле. Как выяс­нилось, около 90% (!) семян сахарной свеклы поступает к нам из-за рубежа, в основном из стран Евросоюза. Эксперты считают необходимым снизить такую импортозависимость, которая негативно сказывается на себестоимости выращивае­мой продукции.