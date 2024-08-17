Почему жители Карагандинского региона не спешат переводить свои дома на газ?
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Уголь не сдает своих позиций и все еще остается самым популярным топливом у жителей Карагандинской области. Несмотря на ежегодный рост цен, сажу и необходимость таскать тяжелые ведра. При этом природный газ понемногу отвоевывает у него потребителей. К примеру, в Караганде из 7 000 частных домов, к которым подвели газопровод, голубым топливом пользуются почти 2 800. Это всего около 40 процентов. А в Темиртау ситуация лучше: к газовым сетям подключено без малого 1 000 домов из 1 600, то есть более половины.