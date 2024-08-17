Почему жители Карагандинского региона не спешат переводить свои дома на газ?

Общество
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Уголь не сдает своих позиций и все еще остается самым популярным топливом у жителей Карагандинской области. Несмотря на ежегодный рост цен, сажу и необходимость таскать тяжелые ведра. При этом природный газ понемногу отвоевывает у него потребителей. К примеру, в Караганде из 7 000 частных домов, к которым подвели газопровод, голубым топливом пользуются почти 2 800. Это всего около 40 процентов. А в Темиртау ситуация лучше: к газовым сетям подключено без малого 1 000 домов из 1 600, то есть более половины.

фото из архива "КП"

К сожалению, пока доля тех, кто отказался от печек на угле, невелика. Однако перешедшие на газ успели оценить его по достоинству. Карагандинка Кайша Тажибаева – одна из них. Ее семья уже две зимы прожила в доме на газовом отоплении.

«С тех пор как газификация была завершена, я ощутила значительные преимущества, – написала она в своем отзыве компании-услугодателю «КазТрансГаз Аймак». – Стало гораздо удобнее готовить еду, а также значительно снизились затраты на отопление. Газовое оборудование работает без перебоев. Я уверена в его надежности».

– У нас был случай, когда пенсионерка, в дом которой провели газ, расплакалась от счастья, – рассказывает корреспонденту «Казахстанской правды» директор карагандинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Бекзат Шуга. – Она была рада, что ей больше не придется таскать тяжелые ведра с углем и выносить золу. Ее можно понять. С приходом природного газа жизнь людей преклонного возраста стала легче.

Услугодатель отмечает, что в последний год горожане стали чаще обращаться за получением технических условий и подключать свои дома к газопроводу. При этом строительство сетей продолжается. Число потен­циальных потребителей экологически чистого топлива растет. Так почему же граждане не торопятся переводить свои особняки на газ?

Главная причина – дороговизна. Покупка газового котла, монтаж оборудования, прокладка труб, пуско-наладочные работы – все это обойдется потребителю в среднем в 800–900 тыс. тенге. Далеко не каждая семья может выделить такую сумму из своего бюджета.

Вторая причина – недостаточная осведомленность потенциальных потребителей газа. Зачастую люди не в курсе, как получить технические условия и где взять деньги в рассрочку на газификацию своего дома.

– Акиматы Караганды и Темиртау поддерживают население, – отмечает Бекзат Шуга. – Они выделяют из бюджета материальную помощь на подключение к газу для малообеспеченных граждан, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

Размер пособия доходит до 369 тысяч тенге. Кроме того, можно получить беспроцентный кредит. Его выдает Центр модернизации жилищного фонда Карагандинской области. Ему на эти цели выделено 480 миллионов тенге. Этих денег достаточно, чтобы выдать рассрочку примерно для 600 абонентов.

Надо сказать, что услугодатель сделал анализ и высчитал, что жителям Карагандинского региона выгоднее обогревать свои дома газом. Тонна самого ходового, шубаркольского, угля в Караганде стоит 15 тыс. тенге. На отопление одного дома за зиму расходуется примерно 10 тонн. Получается, что на покупку угля уйдет 150 тыс. тенге. Если же говорить о природном газе, то в отопительный сезон потребитель заплатит за него около 105 тыс. тенге. Поскольку, по подсчетам компании «КазТрансГаз Аймак», в среднем один абонент платит по 15 тыс. тенге в каждом из семи холодных месяцев.

Добавим, что тариф на природный газ в Карагандинской области невысокий – 40,4 тенге за кубометр. А для малообеспеченных граждан, которые получают государственную адресную помощь, он ниже.

Ну и третья причина – психологичес­кая. Жители Карагандинского региона привыкли к твердому топливу, которое уже почти век добывают на местных шахтах. А природный газ для них в новинку. К тому же многие опасаются, что может прои­зойти его утечка, а это приведет к плачевным последствиям.

– Отмечу, что во время монтажа оборудования в доме устанавливаются датчики. Один реагирует на угарный газ, второй – на метан, – объясняет представитель компании «КазТрансГаз­ Аймак». – Во время утечки газа они издают звуковой сигнал и мигают. При этом автоматически срабатывает клапан, который перекрывает подачу газа. Поэтому потребителям нечего бояться.

Пока карагандинцы не готовы отказаться от угля. Но со временем ситуация изменится. Может, из-за роста цен на уголь. Может, из-за необходимости снижать загрязнение воздуха. Ведь пока Карагандинский регион остается одним из экологически неблагоприятных в стране.

#уголь #газ #ЖКХ #отопление #отопительный сезон

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