Почти 10 млн USDT заморозили после ликвидации криптосервиса RAKS Exchange

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Через этот обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

АФМ ранее сообщал о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – RAKS Exchange, специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы, передает Kazpravda.kz

Было установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.

В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money был проведен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.

«По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства», – говорится в информации.

Там же добавили, что в результате пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в АФМ.

#конфискация #активы #ликвидация #криптосервис #RAKS Exchange

Популярное

Все
Курс на зимнюю Азиаду
Вклад в зеленый фонд Астаны
Английский акцент казахстанского футбола
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
С упором на орошение
Обеспечить транспортную доступность
Конституция в контексте развития образования и науки
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Барьер взят!
Мыслитель планетарного масштаба
Шампунь на тротуары не жалели
В Астане наградили юных журналистов
Душа народа – в струнах домбры
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Более 500 наркосайтов заблокировали в Астане
Торговля младенцем, вебкам и заражение ВИЧ: раскрыты престу…
Крупную сеть телефонных мошенников накрыли в Алматы
Крупный наркоканал перекрыли в Павлодаре

