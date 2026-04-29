Почти 10 млн USDT заморозили после ликвидации криптосервиса RAKS Exchange

Через этот обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

АФМ ранее сообщал о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – RAKS Exchange, специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы, передает Kazpravda.kz

Было установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.

В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money был проведен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.

«По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства», – говорится в информации.

Там же добавили, что в результате пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в АФМ.