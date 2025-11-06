В Комитете госдоходов сообщили, что с начала действия налога на цифровые услуги иностранные интернет-компании перечислили в бюджет Казахстана 118,4 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

Что такое «налог на Google»

С 1 января 2022 года в Казахстане действует механизм налогообложения иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги или продают товары через интернет казахстанским пользователям. Речь идёт о глобальных онлайн-платформах, работающих напрямую с потребителями — в формате B2C. Они обязаны регистрироваться в Казахстане и платить налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 12%. Эта мера — шаг к справедливой конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками цифровых услуг.

Кто уже зарегистрировался

На сегодня в Казахстане стоят на учёте 118 иностранных компаний-нерезидентов, включая крупнейшие мировые платформы. В 2025 году к ним присоединились ещё 20 компаний, среди которых:

Chess.com – международная платформа для любителей шахмат;

OpenAI, L.L.C. – разработчик сервиса ChatGPT;

Canva Pty Ltd. – онлайн-платформа для дизайна;

Microsoft Ireland Operations Limited – подразделение Microsoft;

Canyon Bicycles GmbH – производитель спортивных велосипедов.

Вклад в экономику

С начала действия налога иностранные цифровые компании выплатили 118,4 млрд тенге, из которых 48,6 млрд тенге — только за 2025 год. Это на 20 млрд тенге больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Крупнейшие плательщики НДС в 2025 году:

Valve Corporation – 8,6 млрд ₸;

Apple – 8 млрд ₸;

Temu – 6,2 млрд ₸.

Международная практика

Подобные налоги на цифровые услуги уже действуют в большинстве развитых стран:

ЕС — единая система e-VAT;

Великобритания, Индия, Канада — специальные цифровые налоги;

Австралия, Япония, Сингапур — упрощённая онлайн-регистрация для иностранных компаний.

Казахстанская модель полностью соответствует рекомендациям ОЭСР и общемировой практике.

Опыт соседей

Узбекистан – с 2020 года взимает НДС 12% с иностранных поставщиков цифровых услуг;

Кыргызстан – с 2022 года применяет аналогичный режим;

Россия – с 2024 года ввела НДС 18% на цифровые сервисы нерезидентов.

Таким образом, страны региона активно адаптируют налоговую систему к реалиям цифровой экономики, обеспечивая налоговую справедливость и защиту национальных интересов.

Что это значит для Казахстана

Введение «цифрового НДС» позволило Казахстану занять место среди стран, эффективно регулирующих цифровую сферу. Это решение усилило поступления в бюджет, обеспечило прозрачность деятельности иностранных компаний и выровняло условия конкуренции для казахстанских IT-предприятий.