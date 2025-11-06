Почти 120 млрд тенге получил бюджет Казахстана по «налогу на Google»

25
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Комитете госдоходов сообщили, что с начала действия налога на цифровые услуги иностранные интернет-компании перечислили в бюджет Казахстана 118,4 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Что такое «налог на Google»

С 1 января 2022 года в Казахстане действует механизм налогообложения иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги или продают товары через интернет казахстанским пользователям. Речь идёт о глобальных онлайн-платформах, работающих напрямую с потребителями — в формате B2C. Они обязаны регистрироваться в Казахстане и платить налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 12%. Эта мера — шаг к справедливой конкуренции между отечественными и зарубежными поставщиками цифровых услуг.

Кто уже зарегистрировался

На сегодня в Казахстане стоят на учёте 118 иностранных компаний-нерезидентов, включая крупнейшие мировые платформы. В 2025 году к ним присоединились ещё 20 компаний, среди которых:

Chess.com – международная платформа для любителей шахмат;

OpenAI, L.L.C. – разработчик сервиса ChatGPT;

Canva Pty Ltd. – онлайн-платформа для дизайна;

Microsoft Ireland Operations Limited – подразделение Microsoft;

Canyon Bicycles GmbH – производитель спортивных велосипедов.

Вклад в экономику

С начала действия налога иностранные цифровые компании выплатили 118,4 млрд тенге, из которых 48,6 млрд тенге — только за 2025 год. Это на 20 млрд тенге больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Крупнейшие плательщики НДС в 2025 году:

Valve Corporation – 8,6 млрд ₸;

Apple – 8 млрд ₸;

Temu – 6,2 млрд ₸.

Международная практика

Подобные налоги на цифровые услуги уже действуют в большинстве развитых стран:

ЕС — единая система e-VAT;

Великобритания, Индия, Канада — специальные цифровые налоги;

Австралия, Япония, Сингапур — упрощённая онлайн-регистрация для иностранных компаний.

Казахстанская модель полностью соответствует рекомендациям ОЭСР и общемировой практике.

Опыт соседей

Узбекистан – с 2020 года взимает НДС 12% с иностранных поставщиков цифровых услуг;

Кыргызстан – с 2022 года применяет аналогичный режим;

Россия – с 2024 года ввела НДС 18% на цифровые сервисы нерезидентов.

Таким образом, страны региона активно адаптируют налоговую систему к реалиям цифровой экономики, обеспечивая налоговую справедливость и защиту национальных интересов.

Что это значит для Казахстана

Введение «цифрового НДС» позволило Казахстану занять место среди стран, эффективно регулирующих цифровую сферу. Это решение усилило поступления в бюджет, обеспечило прозрачность деятельности иностранных компаний и выровняло условия конкуренции для казахстанских IT-предприятий.

#компании #налог #бюджет #оплата

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Во главе угла – безопасность детей
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Аудит как стратегическая инвестиция
Новобранцы пополнили войска
Системный диалог выходит на новый уровень
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Ориентиры Справедливого Казахстана
Ключевые принципы и ценности
Тенденция к увеличению темпов развития
Запущен крупный аграрный кластер
Девять месяцев стабильного роста
Эксклюзивное тесто успеха
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Новая функция появилась в мобильном приложении «ЦОН»
Тенденция к увеличению темпов развития
Мажилис одобрил законопроект о статусе цифрового тенге
Казахстанцы смогут лечиться и получать лекарства без перепл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]